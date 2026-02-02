Epstin je u decembru 2018. pokazao interes za kupovinu "Titove vile" na Petoj aveniji, dobijajući fotografije, planove i članke o njoj.

U tri miliona stranica, koji se odnose na pokojnog se*sualnog prestupnika Džefrija Epstina, a koje je objavilo Ministarstvo pravde Amerike, spominje se i Srbija. Epstin je bio zainteresovan za kupovinu jedne od najstarijih njujorških vila, zgrada bivše SFRJ, takozvane "Titove vile", koja se nalazi na Petoj aveniji.

Ovaj biser arhitekture našao se, kako se može vidjeti iz objavljenih dokumenata, u prepisci koju je Epstin vodio 10. decembra 2018. godine.

Među spisima je mejl koji je dobio Epstin - u njemu se našlo 26 fotografija vile, neke u boji a neke crno - bijele, plan rasporeda prostorija i isječak iz teksta objavljenog 2017. godine u "Njujork Postu" pod naslovom "Za 50 miliona dolara možete postati vlasnik posljednje vile iz zlatnog doba Menhetna".

Epstin zatim u jutro 10. decembra 2018. godine dobija mejl od Dejvida Mičela, dugogodišnjeg investitora i finansijskog stručnjaka.

"Veliki požar u zgradi koju smo gledali, Misija Srbije, 854 Peta avenija. Možda je sada dobro vrijeme da se da ponuda ako ste zainteresovani", piše u mejlu.

"Možda će cijena sada biti realnija"

Prepiska se dalje, prema objavljenim papirima, nastavlja SMS porukama.

Epstin šalje sagovornicima, dvoje ih je, ali njihova imena su zatamnjena, link iz "Njujork posta" kojem se navodi da je izbio veliki požar u vili u vlasništvu Misije Srbije u SAD.

Epstin: Ambasada Srbije?

"Moja misija je javila".

Epstin: Možda će sada cijena biti realnija

"Znatno realnija".

"Ali treba uračunati i troškove rekonstrukcije".

"Novi vlasnik je upravo kupio značajan dio istorije Njujorka", aopštio je Tristan Harper, agent kompanije Daglas Eliman koji je zaključio posao.

On je napomenuo da je predsjednik bivše SFRJ Josip Broz Tito "iako komunista imao veoma dobar ukus za nekretnine". Vila je, prema riječima agenta, prvi put ponuđena na prodaju 2017. a od tada je na tržištu i van njega bila u narednih nekoliko godina.

U junu 2021. Harper je saopštio da je dobijena ponuda u gotovini za kupovinu vile od 50 miliona dolara i da su zemlje prodavci postigle konsenzus oko prodaje.

Na osnovu Aneksa B Sporazuma o sukcesiji imovine nekadašnje SFRJ u inostranstvu, Srbiji pripada nepunih 40 odsto novca od prodaje zgrade stalne misije u Njujorku.

"U vili u vrijeme hladnog rata boravio Tito"

Prema oglasu za prodaju koji je ranije objavljen, vila je sagrađena na četiri nivoa i ima dva krovna sprata, 18 soba, šest kupatila i vinski podrum. To je bila prva zgrada s dva električna lifta, koji su još u funkciji. U njoj je sačuvan originalni enterijer, a pod zaštitom je države i grada Njujorka od 1969. godine.

U vrijeme Hladnog rata, kada je ovde boravio i Tito, na vrhu je navodno bila soba koju niko nije mogao da prisluškuje, kao i neprobojni prozori prema Petoj aveniji. Zgrada, uglavnom netaknuta decenijama, tada nije imala centralnu klimu, a gas je isključen nakon požara.

Prvi vlasnik objekta bio je guverner Long Ajlenda Robert Bikman Livingston, pa se po njemu zdanje naziva i Bikmanova kuća. Kasnije je boravila i Emili Vanderbilt Vajt, supruga Henrija Vajta, nekadašnjeg ambasadora SAD u Francuskoj i Italiji, i jedna od ćerki Vilijama K. Vanderbilta, poznatog industrijalca, čuvenog po finansiranju gradnje njujorške Centralne željezničke stanice.

