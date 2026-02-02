Vladimir Putin se spominje u više od 1.000 dokumenata Džefrija Epstina koji je navodno radio za rusku tajnu službu.

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin spominje se na više od 1.000 stranica novootkrivenih fajlova sek**alnog predatora Džefrija Epstina. Putin se, prema pisanju britanskog "Dejli Mejla", spominje na više od 1.056 stranica, dok se na oko 9.629 stranica nalaze informacije koje imaju direktne ili indirektne veze sa Moskvom, odnosno vrhom ruske države.

Navodno je Epstin radio za rusku tajnu slubu KBG, odnosno današnji FSB. Takođe, Epstin je navodno radio i sa Izraelom, za neke od najmoćnijih ljudi iz svijeta politike i biznisa.

Zašto se Putin spominje u fajlovima Epstina?

Prema pisanju britanskog lista, direktnih dokaza da je Putin na bilo koji način učestvovao u zlostavljanju ljudi koje je organizovao Epstin nema. Međutim, američke obavještajne službe su sve vrijeme pratile kontakte Epstina i otkriveno je da je, navodno, Bil Gejts tražio pomoć od jednog Epstinovog savjetnika zbog intimnih odnosa sa djevojkama iz Rusije, zbog sek**alno prenosivih bolesti.

Takođe, Epstin je jednom prilikom navodno nudio "prelijepu Ruskinju" od 26 godina bivšem princu Endruu Mauntbatenu-Vindzoru. Američke obavještajne službe vjeruju da je Epstin bio "uvučen" u svijet špijunaže sa Robertom Maksvelom, medijskim magnatom koji je preminuo pod čudnim okolnostima 1991. godine.

Ko je Robert Maksvel?

Obavještajni podaci pokazuju, kako navodi britanski list, da je Maksvel počeo da radi sa Rusima tokom 1970-ih godina prošlog vijeka kada je isporučivao Sovjetske Jevreje. U te operacije je bio uključen i MOSAD, izraelska tajna služba.

Zauzvrat je Maksvel prao pare uz pomoć Epstina. Njih je navodno upoznao tadašnji poznati ruski naftni tajkun koji je radio za rusku tajnu službu.

Otkrivene tajne operacije KGB-a

Američke službe vjeruju da je Epstin imao veze sa ruskim organizovanim kriminalom koji je bio pod kontrolom KGB-a. On je na ostrvo dovodio djevojke iz Rusije.

"Imate na jednom mjestu bivšeg princa Endrua, Bil Gejtsa, Bil Klintona, Donalda Trampa i ostale poznate na jednom kompromitujućem mjestu na ostrvu prepunom moderne tehnologije. To je najveća svjetska operacija 'mišomora' ", kaže izvor britanskog lista.