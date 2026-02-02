U najnovijoj seriji dokumenata Ministarstva pravde SAD, koja uključuje oko 180.000 fotografija i 2.000 video-zapisa, pojavljuju se indikacije o mogućem postojanju tajnog sina Džefrija Epstina.

U najnovijoj seriji dokumenata koje je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država objavilo u petak, a koji uključuju oko 180.000 fotografija i 2.000 video-zapisa, pojavljuju se detalji koji ukazuju na moguće postojanje tajnog sina Džefrija Epstina.

Prema novootkrivenim mejlovima iz 2011. godine, Sara Ferguson, bivša vojvotkinja od Jorka, uputila je Epstinu poruku u kojoj mu čestita rođenje "sina" i nudi mu "ljubav, prijateljstvo i čestitke", prenio je Dejli mejl.

Poruka, datirana na 21. septembar, ukazuje da je Ferguson vijest saznala od svog bivšeg supruga, vojvode od Jorka, princa Endrua, od koga se razvela 1996. godine.

U mejlu se takođe osvrće na to da je Epstin ranije gubio kontakt sa njom, ali da ona želi da održi prijateljski odnos. Poruka je završena toplim potpisom "Sara x".

Taj potencijalni sin, ako zaista postoji, danas bi imao oko 14 godina i pohađao bi srednju školu. Epstin, uprkos brojnim vezama sa stotinama žena i reputaciji seksualnog predatora, tokom života nikada nije priznao da ima djecu.

Ipak, više od 100 ljudi tvrdilo je da bi mogli biti njegovi potomci i potencijalni nasljednici njegovog ogromnog bogatstva, koje uključuje luksuzne nekretnine i privatno ostrvo u Karibima.

Elektronska prepiska sugeriše da je Sara Ferguson iskoristila navodno rođenje djeteta kao povod da ponovo stupi u kontakt sa Epstinom, uprkos tome što je on već bio osuđen za seksualno zlostavljanje djece.

Ovi mejlovi ne samo da otkrivaju lične kontakte i međuljudske odnose Epstina, već i impliciraju moguće komplikacije u pogledu nasljedstva - budući da je Epstin, prema testamentu izmenjenom neposredno prije smrti, najveći dio imovine ostavio svojoj tadašnjoj partnerki Karini Šuljak, dok bi postojanje zakonitog ili tajnog sina moglo dovesti do novih zahtjeva za nasljedstvo.

Ovaj segment dokumenata dodatno osvjetljava složenu mrežu kontakata i odnosa Epstina sa uticajnim ljudima i pruža uvid u njegove privatne odluke i veze, koje su sada dio obimne baze dokumenata Ministarstva pravde SAD.