Dok zemlja bruji o krizama i ratu, Donald i Melanija Tramp pojavili su se na premijeri njenog dokumentarca, a pažnju javnosti ponovo je privukla napuderisana desna ruka američkog predsjednika.

Izvor: Nancy Rivera / BACKGRID / Backgrid USA /MPI34 / Capital pictures / Profimedia

Donald i Melanija Tramp su juče imali uzbudljivo veče. Melanija je prisustvovala premijeri svog dokumentarca, a njen suprug je ponosno stajao uz nju napuderisane ruke.

Dok tenzije u Mineapolisu ostaju visoke, a mogući američki vojni napad na Iran se nazire, ključne figure Trampove administracije su u četvrtak napravile pauzu kako bi prisustvovale raskošnoj premijeri velikog dokumentarca o prvoj dami Melaniji Tramp.

Izvor: MPI34 / Capital pictures / Profimedia

Prva dama Sjedinjenih Država blistala je na gala događaju u Vašingtonu, a za tu priliku je izabrala provjerenu formulu: strogu eleganciju sa potpisom italijanskog dua Dolče i Gabana.

Međutim, osim Melanijine odjeće, oštrim očima posmatrača nije promakao mali, ali značajan detalj na predsjednikovoj desnoj ruci! Sedamdesetdevetogodišnji Donald Tramp ponovo je napuderisao desnu ruku prije večernjeg izlaska u Kenedi centru, što je postala česta pojava na javnim događajima.

Donald Trump again slathered makeup onto his hand before a night out.https://t.co/4jpJKH1PmF — The Daily Beast (@thedailybeast)January 30, 2026

Američki predsjednik često je viđen sa modricama na ovom dijelu tijela, što Bijela kuća zvanično pripisuje redovnoj upotrebi aspirina i čestim rukovanjima. Međutim, ovo gotovo rutinsko nanošenje šminke prije javnih nastupa i dalje izaziva komentare i spekulacije u medijima.

Izvor: Nancy Rivera / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia