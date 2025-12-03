Melanija Tramp je jedina prva dama u istoriji SAD koja je naturalizovani državljanin, pošto se u SAD preselila 1996. godine

Izvor: Profimedia/AFP/Giorgio Viera

Prijedlog zakona koji je predložio republikanski senator Berni Moreno iz Ohaja zabranio bi Amerikancima dvojno državljanstvo, što bi, prema postojećim javnim evidencijama i biografskim izvještajima, moglo da utiče na prvu damu Melaniju Tramp i njenog sina Barona.

Prijedlog senatora Bernija Morena za ukidanje dvojnog državljanstva nosi implikacije daleko izvan zakonodavne rasprave: mogao bi direktno uticati na prvu damu Melaniju Tramp i njenog sina Barona, koji oboje imaju američko-slovenačko državljanstvo, prenosi Newsweek.

Iako je cilj zakona da se od svih osoba sa dvojnim državljanstvom zahtijeva da se odreknu stranog državljanstva ili rizikuju da izgube američki status, on takođe pokreće ustavna pitanja, potencijalne političke tenzije za Trampovu administraciju i praktične izazove za milione Amerikanaca koji održavaju veze sa drugim zemljama.

Ova mjera predstavlja jedan od najsveobuhvatnijih pokušaja u posljednjih nekoliko decenija da se redefiniše pravno značenje američkog državljanstva i nacionalne odanosti. Zakon, nazvan Zakon o ekskluzivnom državljanstvu iz 2025. godine, navodi da "građani Sjedinjenih Država duguju isključivu odanost Sjedinjenim Državama".

U tekstu zakona se navodi da "pojedinac ne može biti državljanin Sjedinjenih Država, a istovremeno posjedovati bilo koje strano državljanstvo".

Prema prijedlogu, državljani SAD koji takođe imaju strano državljanstvo morali bi da se odreknu svog neameričkog državljanstva u roku od godinu dana od donošenja zakona ili alternativno da se odreknu svog američkog državljanstva. Oni koji se ne pridržavaju toga "smatraće se da su se dobrovoljno odrekli državljanstva Sjedinjenih Država".

Moreno, koji je imigrirao iz Kolumbije i postao američki državljanin sa 18 godina, rekao je u saopštenju da je biti "američki državljanin čast i privilegija - i ako želiš da budeš Amerikanac, onda je to sve ili ništa".

"Bila mi je čast da položim zakletvu vjernosti Sjedinjenim Američkim Državama i SAMO Sjedinjenim Američkim Državama. Vrijeme je da se zauvijek okonča dvojno državljanstvo", poručio je on.

Ako bude usvojen, zakon bi predstavljao značajnu promjenu u trenutnoj politici SAD. Dvojno državljanstvo je dozvoljeno prema važećem zakonu, a savezna vlada ne vodi registar osoba sa dvojnim državljanstvom. Procjene o tome koliko bi Amerikanaca moglo biti pogođeno znatno variraju, a stručne procjene se kreću od nekoliko stotina hiljada do nekoliko miliona dvojnih državljana.

Uticaj na predsedničku porodicu

Zakon, ako bude usvojen, mogao bi da pogodi i porodicu predsjednika Donalda Trampa. Melanija Tramp, koja je postala naturalizovana državljanka SAD 2006. godine, "ostaje dvojna državljanka SAD i Slovenije, kao i njen sin Baron", prema biografiji Meri Džordan iz 2020. godine "The Art of Her Deal".

Džordan je ovo ponovila u intervjuu iz 2024. godine, napominjući da i Melanija i Baron "i dalje imaju dvojno državljanstvo".

U intervjuu, Džordan je rekla da zadržavanje slovenačkog državljanstva nudi praktične koristi za Barona, uključujući mogućnost "da mnogo lakše slobodno radi u celoj Evropi". Dodala je da je Melanija želela da svom sinu pruži "više mogućnosti" i naglasila da on ima slovenački pasoš i da govori slovenački.

Morenov prijedlog bi mogao da se suoči sa ustavnim izazovima ako bude usvojen kroz Kongres. Četrnaesti amandman predviđa da građani SAD ne mogu da izgube državljanstvo osim ako ga se dobrovoljno ne odreknu.

Sudovi su takođe priznali dvojno državljanstvo kao dugogodišnji pravni status ustanovljen još 1939. godine u slučaju Perkins protiv Elga, a potvrđen u slučaju Kavakita protiv Sjedinjenih Država (1952). Kako je Newsweek ranije objavio, stručnjaci su primjetili da bi svaki zakon koji primorava Amerikance da se odreknu stranog državljanstva mogao da izazove značajnu pravnu provjeru.

Morenov zakon je predstavljen u trenutku kada Trampova administracija teži širim promjenama imigracione i politike državljanstva, uključujući smanjenje prijema izbeglica i predložene izmene državljanstva po rođenju.

Melanija Tramp je jedina prva dama u istoriji SAD koja je naturalizovani državljanin, pošto se u SAD preselila 1996. godine.

"Vjerujem u politike koje je moj muž doneo. Jer vjerujem da moramo biti veoma oprezni prema tome ko dolazi u zemlju. Moje lično iskustvo suočavanja sa izazovima imigracionog procesa otvorilo mi je oči za surovu realnost sa kojom se ljudi suočavaju, uključujući i vas, koji pokušavate da postanete državljani SAD", rekla je ranije Melanija Tramp.

Šta se dalje dešava?

Morenov prijedlog zakona sada se premješta u proceduru odbora Senata, gdje je nejasno da li će ga republikanski lideri unaprijediti, a čak i ako to urade, prijedlog će se gotovo sigurno suočiti sa ustavnim izazovima jer sudovi već dugo smatraju da se američko državljanstvo ne može oduzeti bez dobrovoljnog čina.

Mjera bi takođe zahtjevala od Stejt departmenta i Ministarstva za unutrašnju bezbjednost da izgrade neviđeni sistem za identifikaciju i obradu svih osoba sa dvojnim državljanstvom, što je logistička prepreka koja dodatno neizvjesno utiče na njegove izglede.