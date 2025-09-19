Helikopter u kojem su se nalazili američki predsjednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija prinudno je sletio u Engleskoj, saopštila je Bijela kuća.

Izvor: SCOTT OLSON / Getty images / Profimedia

Helikopter u kom su bili američki predsjednik Donald Tramp i njegova supruga Melaniјa je prinudno sletio. Predsjednički helikopter јe imao hidraulični problem na putu od Čekersa do londonskog aerodroma Stansted. Portparolka Bijele kuće Karolina Livit se oglasila saopštenjem.

"Zbog manjeg hidrauličnog problema i iz predostrožnosti, piloti su sletjeli na lokalni aerodrom prije nego što su stigli do aerodroma Stansted", navela je ona i dodala da je predsjednički par zatim prevezen pomoćnim helikopterom i da su se bezbjedno ukrcali u avion za SAD.

Tramp je u London stigao u utorak uveče kada je izjavio da voli što je ponovo u Britaniji, koju je nazvao "veoma posebnim mjestom", kao i da je kralj Čarls njegov dugogodišnji prijatelj koga veoma poštuje, kao i da je poziv da dođe u Vindzor "izuzetno velika čast".

(Telegraf/MONDO)