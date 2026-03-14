Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je ubjedljivu pobjedu protiv Azerbejdžana u Baru – 94:35, u petom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Trijumf u dvorani „Topolica“ ujedno je i najubjedljiviji u istoriji nacionalnog tima.

Izabranice selektorke Jelene Škerović od samog početka kontrolisale su meč i već u prvoj četvrtini napravile veliku razliku, koja je do kraja susreta samo rasla. Razlika u kvalitetu bila je očigledna, pa pitanje pobjednika praktično nije postojalo.

Crna Gora je tako upisala treći trijumf u grupi i stigla do skora 3-2, dok je selekcija Azerbejdžana ostala bez pobjede nakon pet odigranih utakmica. Uz povoljan rasplet u ostalim mečevima, “crvene” su obezbijedile drugo mjesto u grupi i plasman u glavnu rundu kvalifikacija.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Ksenija Šćepanović sa 21 poenom i devet skokova. Andrea Glomazić je dodala 16 poena, dok su Janja Dragišić i Nikolina Ilić ubacile po 10. Maja Bigović je dominirala u skoku sa 13 uhvaćenih lopti.

Crnogorske košarkašice će kvalifikacije u grupi završiti duelom protiv Bugarske, koji je na programu u utorak u Baru.