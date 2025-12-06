Američki predsjednik ustao je i zaplesao usred ceremonije žreba Svetskog prvenstva, dok je publika u Kenedi centru u nevjerici gledala njegov sada već čuveni ples.

Izvor: X/nicksortor/Printscreen

Američke disko legende Village People, omiljeni bend Donalda Trampa, nastupile su na kraju ceremonije žrebanja grupa za Svetsko prvenstvo, koje je održano u petak u Kenedi centru u Vašingtonu.

Zvezda sinoćnjeg događaja svakako je bio američki lider, kome je šef FIFA, Đani Infantino, pre žreba kontroverzno uručio nagradu za mir, a na kraju je zaplesao uz bezvremenski hit YMCA.

LMAO! The Village People are performing YMCA LIVE for President Trump at the FIFA World Cup Drawing, so 47 jumped up and started dancing



Melania looks so entertained



President Trump’s having the time of his life.pic.twitter.com/LxGrL1hWWd — Nick Sortor (@nicksortor)December 5, 2025

Omiljena pesma

To je omiljena pesma Donalda Trampa, koja se često pušta na njegovim političkim skupovima. Ovo nije prvi put da Tramp pleše na javnom događaju. Videli smo Trampove plesne pokrete i ranije, ali ovog puta je bio u društvu visokih zvaničnika iz Meksika i Kanade, predsednice Klaudije Šejnbaum i premijera Marka Karnija. Prva dama Amerike Melanija Tramp, koja je sjedela pored supruga u svečanoj loži, nije mu se pridružila u plesu.