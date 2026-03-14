Vaterpolisti Primorca savladali Jug i potvrdili plasman među osam najboljih ekipa u Evrokupu.

Izvor: MN Press

Vaterpolisti Primorca izborili su plasman u četvrtfinale Evrokupa nakon pobjede u Zagrebu nad Jugom rezultatom 14:12. Kotorski tim je tako potvrdio prednost iz prvog meča i zasluženo se našao među osam najboljih u takmičenju.

Ekipa iz Kotora odlično je otvorila utakmicu i već u uvodnim minutima stekla prednost od 3:0. Golove su postigli Marko Mršić, Jusuke Inaba i Tim Perov, čime je Primorac odmah preuzeo kontrolu nad duelom.

Prednost je dodatno povećana početkom druge četvrtine kada je Balša Vučković realizovao peterac za 5:1. Na poluvremenu su gosti imali dva gola viška (7:5), ali je Jug u trećem periodu uspio da preokrene i povede 8:7, čime je duel ponovo postao potpuno otvoren.

Primorac je, međutim, brzo odgovorio i serijom pogodaka vratio prednost na svoju stranu. Kotorski tim je do kraja meča sačuvao kontrolu rezultata i priveo utakmicu kraju bez većih problema.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Mršić sa četiri gola, dok su Draško Brguljan i Đuro Radović dodali po tri pogotka.

U četvrtfinalu Evrokupa Primorac će igrati protiv Radničkog iz Kragujevca. Prvi meč na programu je 18. marta u Kotoru, dok je revanš zakazan deset dana kasnije.