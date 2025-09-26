Američki predsjednik Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp zabilježeni su u pomalo neprijatnom razgovoru u predsjedničkom helikopteru, dok je Tramp mahao prstom, a Melanija odmahivala glavom.

Američki predsjednik Donald Tramp i prva dama SAD Melanija Tramp snimljeni su kako vode pomalo neprijatan razgovor u predsjedničkom helikopteru Marine One, pri čemu je američki predsjednik mahao prstom prema svojoj supruzi, dok je prva dama odmahivala glavom.

Video je nastao u srijedu uveče kada se par vraćao sa Generalne skupštine UN u Njujorku. U jednom trenutku, 79-godišnji predsjednik je pokazao prstom na 55-godišnju Melaniju, dok su sjedjeli jedno preko puta drugog. Video se završava tako što izlaze iz helikoptera i zajedno hodaju preko južnog travnjaka Bijele kuće, držeći se za ruke.

Ovo nije prvi put da je bračni odnos para privukao pažnju javnosti. Ranije ove godine, Tramp se osvrnuo na video u kojem Brižit Makron odguruje svog supruga, francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Novinari su ga tada pitali ima li kakav bračni savjet za svjetske lidere, Tramp, koji je tri puta bio u braku, nasmijao se i odgovorio: "Samo se pobrinite da vrata ostanu zatvorena."

"Trostruka sabotaža" u UN

Par se takođe suočio sa nizom neprijatnih situacija na Generalnoj skupštini UN. Tramp je na Truth Socialu tvrdio da su on i Melanija bili žrtve "trostruke sabotaže" - stepenica na kojima su, kako tvrdi, mogli pasti i povrediti se, neispravnog telepromptera i lošeg zvuka tokom njegovog govora.

"Prava šteta! Nevjerovatno je da Melanija i ja nismo pali niz te pokretne stepenice. Držali smo se za rukohvate, inače bi to bila katastrofa", napisao je Tramp, dodajući da su zaposleni u UN navodno sabotirali opremu kako bi mu se rugali.

Također se požalio da se njegov govor jedva mogao čuti bez slušalica za simultani prevod. "Prva osoba koju sam pitao posle govora bila je Melanija. Rekla je: 'Nisam čula ni riječ'."

UN su, međutim, objasnile da su se pokretne stepenice automatski zaustavile zbog sigurnosnog mehanizma koji je, prema nalazima, aktivirao Trampov snimatelj dok je hodao unazad. Teleprompter je, potvrdili su, bio pod nadležnošću Bijele kuće.