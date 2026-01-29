Njemački kancelar Fridrih Merc ocijenio je da Ukrajina do početka 2027. godine neće moći da uđe u Evropsku uniju, ističući da je pristupanje dugotrajan proces koji zahtjeva ispunjavanje Kopenhagenskih kriterijuma i sprovođenje ključnih reformi.

Izvor: Profimedia

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da ulazak Ukrajine u Evropsku uniju do početka naredne godine nije realan cilj, ističući da je riječ o dugotrajnom procesu.

Merc je time umanjio očekivanja koja je postavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je 2027. godinu naveo kao ciljni datum za članstvo.

"Pristupanje 1. januara 2027. ne dolazi u obzir. To nije moguće", rekao je Merc u Berlinu, prenosi novinska agencija DPA.

Dugotrajan proces pristupanja

Njemački kancelar naglasio je da svaka država kandidatkinja prvo mora da ispuni Kopenhagenske kriterijume, koji obuhvataju niz političkih, privrednih i zakonodavnih uslova, a taj proces obično traje godinama.

"Ukrajinu možemo postepeno približavati Evropskoj uniji", dodao je.

Ukrajina je status kandidata za članstvo u EU dobila 2022. godine, a prošle godine završila je proces analize usklađenosti zakonodavstva. Kijev se zalaže za ubrzano pristupanje usred tekućih mirovnih pregovora sa Moskvom, tvrdeći da je članstvo ključno za posleratni oporavak i bezbjednost zemlje.

Podijeljena mišljenja u Uniji

Iako je Brisel pohvalio napredak Kijeva u reformama, otvaranje pristupnih poglavlja i dalje blokira mađarski premijer Viktor Orban, kojeg se smatra najsklonijim čelnikom jedne članice EU Kremlju.

Orban je ranije izjavio da poverljivi dokument, o kojem se raspravljalo unutar EU u okviru mirovnih pregovora, predviđa ulazak Ukrajine u Uniju naredne godine po ubrzanom postupku.

Mišljenja o pristupanju Ukrajine i dalje su podeljena širom EU. Evropska komisija navodno razmatra plan pristupanja u dvije faze, što bi Ukrajini omogućilo brži ulazak uz privremeno ograničavanje nekih članovskih prava.

U Holandiji je liberalna stranka D66, za koju se očekuje da će voditi narednu vladu, u parlamentu podnijela predlog kojim se poziva na brzo pristupanje Ukrajine, prenosi Index. Očekuje se da će predlog biti izglasan na sjednici 3. februara.

Povjerenica EU za proširenje Marta Kos izjavila je da mnoge države članice podržavaju ubrzani ulazak Ukrajine, ali je naglasila da se to ne može dogoditi bez sprovođenja neophodnih reformi.