Brisel upozorava Kijev da bez odlučne borbe protiv korupcije na najvišem nivou, Ukrajina neće dobiti podršku za ulazak u Evropsku uniju.

"Kijev mora odlučno da pokrene krivično gonjenje korumpiranih političara i biznismena ukoliko Ukrajina želi da se pridruži Evropskoj uniji", upozorio je visoki zvaničnik iz Brisela. Poruka stiže u trenutku dok raste pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog sve većeg broja korupcionaških afera koje potresaju njegov bliski krug, piše Politiko.

U intervjuu za taj portal, evropski komesar za pravosuđe Majkl Mekgrat poručio je da evropske vlade neće podržati ulazak države kandidata poput Ukrajine u EU ako ona ne dokaže da ima efikasan sistem za suzbijanje kriminala u samom vrhu vlasti.

Istraga teška 100 miliona dolara

Mekgrat je govorio povodom istrage pronevjere oko 100 miliona dolara iz ukrajinskog energetskog sektora. Istraga se širi i obuhvata visoke zvaničnike bliske Zelenskom i njegovoj administraciji. Neposredno nakon Mekgratovih izjava, istražitelji za borbu protiv korupcije pretražili su prostorije jednog od najmoćnijih savjetnika Zelenskog, Andreja Jermaka. On je potom podnio ostavku.

Ove optužbe dolaze u izuzetno osjetljivom trenutku za Ukrajinu, dok američki predsjednik Donald Tramp vrši pritisak na Zelenskog da prihvati mirovni sporazum koji bi, navodno, mogao zahtijevati ustupanje teritorija Rusiji. Istovremeno, napredak Ukrajine na putu ka EU usporava otpor Mađarske.

Jednaka pravila za sve

Komesar Mekgrat naglasio je da ista pravila važe za sve koji žele da postanu dio Unije.

"U svakoj zemlji kandidatkinji mora postojati snažan sistem za rešavanje slučajeva korupcije na visokom nivou. Mora postojati snažan sistem istrage, krivičnog gonjenja i presuda. Dokazivanje efikasnosti na tom polju zahtijevamo od svih država članica, a svakako i od onih koje žele da se pridruže Evropskoj uniji", rekao je on.

Dodao je da su "vladavina prava i reforme pravosuđa u srcu procesa pristupanja" i da EU ima "otvoren i iskren odnos sa ukrajinskim vlastima" o postavljenim zahtjevima.

"Ako standardi vladavine prava ne budu ispunjeni, onda članice EU neće podržati napredak Ukrajine na pristupnom putu", bio je jasan Mekgrat.

Upitan da li Ukrajina čini dovoljno, komesar je rekao da vjeruje da Kijev ulaže "najbolje napore" u borbi protiv korupcije.

"To je proces koji traje i mi pomno pratimo razvoj događaja. U stalnom smo kontaktu sa ukrajinskim vlastima po svim pitanjima koja nam budu prijavljena ili javno otkrivena", zaključio je Mekgrat.