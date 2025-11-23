Ovaj broj je znatno veći od limita iz Trampovog 28-tačkastog mirovnog plana, objavljenog u petak, u kojem se predlagala gornja granica od 600.000 vojnika.

Izvor: Profimedia

Evropski zvaničnici saglasili su se da se tokom mirovnih pregovora u Ženevi definiše gornja granica brojnosti ukrajinske vojske. Prema informacijama britanskog Telegrafa, njihov kontrapredlog u odnosu na američki plan predviđa da ukrajinske snage budu ograničene na 800.000 vojnika.



Ovaj broj je znatno veći od limita iz Trampovog 28-tačkastog mirovnog plana, objavljenog u petak, u kojem se predlagala gornja granica od 600.000 vojnika.



I sa tim ograničenjem, ukrajinska vojska – koja trenutno ima oko 850.000 pripadnika – ostala bi među najbrojnijim armijama na svijetu. Podsjećanja radi, tokom pregovora u Istanbulu prije tri godine, Moskva je insistirala da Ukrajina u mirnodopskim uslovima ima tek oko 85.000 vojnika.



Evropski kontrapredlog odražava nastojanje da se Kijevu obezbijede povoljniji uslovi u trenutku kada SAD, prema navodima britanskog lista, vrše pritisak na Ukrajinu da Rusiji preda dio teritorija.

Otkriće dolazi nakon Trampove objave na Truth Socialu, gdje je Zelenskog optužio za „nultu zahvalnost“ prema američkim mirovnim naporima.