Volodimir Zelenski izjavio je posle razgovora sa predsjednicom Evropske komisije Ursula fon der Lajen da su u toku pregovori koji bi mogli radikalno da promjene situaciju na terenu, uz poruku da je za postizanje mira neophodan snažan i zajednički pritisak na Rusiju.

Izvor: Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas u razgovoru sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen da su u toku pregovori koji bi mogli radikalno da promjene situaciju, kao i da je važno da svi partneri izvrše zajednički pritisak na Rusiju u cilju postizanja mira, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

"Veoma srdačan i dobar razgovor sa predsjednicom Evropske komisije, Ursulom fon der Lajen. Ja sam zahvalan na svoj podršci, pomoći i maksimalnom angažovanju, ne samo ove godine, već od samog početka ruske invazije", naveo je Zelenski.

On je podsjetio da je EK prošle nedelje odlučila da izdvoji 90 milijardi eura finansijske pomoći Ukrajini u naredne dvije godine.

"Mi veoma cijenimo to što Evropska unija toliko podržava Ukrajinu u ovom trenutku koji je na mnogo načina ključan u diplomatskom smislu", dodao je predsjednik Ukrajine, prenijela je agencija Ukrinform.

Kraj rata blizu?

Prema njegovim riječima, trenutno su u toku pregovori koji bi mogli radikalno da promjene situaciju, pa je zato važno da postoji pravi pritisak na Rusiju u cilju postizanja mira.

Kako je Zelenski naveo, tokom razgovora razmotren je značaj podrške ukrajinskoj stabilnosti i jačanju njenih pozicija za pregovaračkim stolom.

"Iako čitav svijet sada očekuje Božić, mi ne prestajemo da radimo ni jednog trenutka radi zajedničkog cilja postizanja mira i bezbjednosti", poručio je on.