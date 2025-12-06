Mađarska blokirala plan Evropske komisije za finansiranje Ukrajine.

Izvor: YouTube/Screenshot/Ruptly/Profimedia

Mađarska je blokirala rezervni plan Evropske komisije za finansiranje Ukrajine putem emisije evroobveznica u vrijednosti od 90 milijardi eura, piše "Politiko". Riječ je o planu koji je pripremljen i predstavlje kao alternativa za obnovu Ukrajine kada se rat završi uz pomoć ruskih zamrznutih sredstava.

Kako piše američki list, Budimpešta je u petak 5. decembra zvanično isključila mogućnost zajedničkog zaduženja za podršku Ukrajini. Evropska unija je na taj način ostala bez potencijalnog "plana B" u slučaju da ne pronađe pravni mehanizam za korišćenje zamrznutih ruskih sredstava u iznosu od oko 165 milijardi eura.

Mađarska je iskoristila svoje pravo veta na sastanku ambasadora 27 država članica u Briselu. Još uvijek nema konkretnih mjera o korišćenju ruskih zamrznutih sredstava.

Da podsjetimo, Rusija je kritikovala nedavno američki predlog korišćenja ruskih zamrznutih sredstava. U predlogu mirovnog sporazuma za kraj rata u Ukrajini, Sjedinjene Američke Države su htjele da se iskoristi veća svota ruskog zamrznutog novca za obnovu Ukrajine nakon što se rat jednom završi.