logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kristina otkrila nove detalje drame sa Kristijanom: Uzeo joj sav nakit, evo kroz šta prolazi

Kristina otkrila nove detalje drame sa Kristijanom: Uzeo joj sav nakit, evo kroz šta prolazi

Autor Marina Cvetković
0

Bivša zadrugarka Kristina Spalević oglasila se nakon burne svađe sa Kristijanom, koja se dogodila prjie par dana u stanu na Voždovcu.

Kristina otkrila nove detalje drame sa Kristijanom: Uzeo joj sav nakit, evo kroz šta prolazi Izvor: Ig kristina_spalevic

Nakon konflikta između nje i njenog nevjenčanog partnera Kristijana Golubovića, navodno je reagovala je i policija, a kako je tada navedeno, on je udaljen iz stana i izrečena mu je zabrana prilaska.

Kristina Spalević je prethodno prijavila incident, a zatim je iznijela tvrdnje da su tokom cijele situacije nestale njene vrijedne stvari. Sada se ponovo oglasila kratkom porukom i poručila da će problem uskoro biti riješen.

"Biće mi vraćene stvari, ko je ispratio - ispratio. Izbjegavam dodatni hajp na svu muku", napisala je Kristina Spalević na svom Instagram profilu.

"Dok sam bila u policiji, došao je i uzeo moj nakit iz stana"

Podsjetimo, Kristina je Kristijana Golubovića prijavila policiji, a kako je tvrdila u obraćanju na Instagramu, on je navodno iskoristio taj trenutak da uzme sve vrijedno iz stana.

"Stvarno nisam željela da se oglašavam povodom bilo čega kao što sam dala riječ da neću, možda nešto shvatite između redova. Neću odustati od sudskog postupka za sve što mi se desilo, za sve što sam trpjela sve ove godine, ali to je sad manje važno", rekla je ona i dodala:

"Vrhunac se dešava sada kada sam krenula da izađem. Hoću da uzmem naočare i nakit da stavim koji sam inače kupila na rate. Zapravo nisam ni otplatila još taj nakit, uzela sam ga preko njegove prijateljice, i vidim da je on dok sam ja davala izjavu policiji, kad je spakovao svoje stvari, spakovao i moj nakit. Možete li da zamislite to. Znači, ovo sam stvarno morala da podijelim sa vama. Znači žene dobro gledajte", otkrila je Kristina Spalević.

Kako je dodala, ima dokaz da je plaćala nakit na rate i da još uvijek nije uspjela sve da isplati.

(Telegraf / MONDO)   

Možda će vas zanimati

Tagovi

kristijan golubović kristina spalević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ