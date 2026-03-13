Kristina otkrila nove detalje drame sa Kristijanom: Uzeo joj sav nakit, evo kroz šta prolazi

Bivša zadrugarka Kristina Spalević oglasila se nakon burne svađe sa Kristijanom, koja se dogodila prjie par dana u stanu na Voždovcu.

Izvor: Ig kristina_spalevic

Nakon konflikta između nje i njenog nevjenčanog partnera Kristijana Golubovića, navodno je reagovala je i policija, a kako je tada navedeno, on je udaljen iz stana i izrečena mu je zabrana prilaska.

Kristina Spalević je prethodno prijavila incident, a zatim je iznijela tvrdnje da su tokom cijele situacije nestale njene vrijedne stvari. Sada se ponovo oglasila kratkom porukom i poručila da će problem uskoro biti riješen.

"Biće mi vraćene stvari, ko je ispratio - ispratio. Izbjegavam dodatni hajp na svu muku", napisala je Kristina Spalević na svom Instagram profilu.

"Dok sam bila u policiji, došao je i uzeo moj nakit iz stana"

Podsjetimo, Kristina je Kristijana Golubovića prijavila policiji, a kako je tvrdila u obraćanju na Instagramu, on je navodno iskoristio taj trenutak da uzme sve vrijedno iz stana.

"Stvarno nisam željela da se oglašavam povodom bilo čega kao što sam dala riječ da neću, možda nešto shvatite između redova. Neću odustati od sudskog postupka za sve što mi se desilo, za sve što sam trpjela sve ove godine, ali to je sad manje važno", rekla je ona i dodala:

"Vrhunac se dešava sada kada sam krenula da izađem. Hoću da uzmem naočare i nakit da stavim koji sam inače kupila na rate. Zapravo nisam ni otplatila još taj nakit, uzela sam ga preko njegove prijateljice, i vidim da je on dok sam ja davala izjavu policiji, kad je spakovao svoje stvari, spakovao i moj nakit. Možete li da zamislite to. Znači, ovo sam stvarno morala da podijelim sa vama. Znači žene dobro gledajte", otkrila je Kristina Spalević.

Kako je dodala, ima dokaz da je plaćala nakit na rate i da još uvijek nije uspjela sve da isplati.

(Telegraf / MONDO)