Evropski parlament odobrio je zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu preko mehanizma pojačane saradnje.

Evropski parlament dao je saglasnost za primenu postupka pojačane saradnje, čime je otvoren put za zajam Evropske unije Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura.

Zajam je politički dogovoren na samitu Evropske unije u Briselu 18. decembra 2025. godine, dok ga je Evropska komisija formalno predstavila 14. januara ove godine. S obzirom na to da Češka, Mađarska i Slovačka ne podržavaju ovu inicijativu, dogovor je postignut korišćenjem mehanizma pojačane saradnje.

Riječ je o instrumentu predviđenom Ugovorima o Evropskoj uniji, koji omogućava grupi država članica da prodube saradnju u određenim oblastima kada za to ne postoji jednoglasna podrška na nivou cijele Unije. Za primjenu ovog mehanizma neophodna je saglasnost Evropskog parlamenta.

Evropski parlament je odluku donio sa 499 glasova za, 135 protiv i 24 uzdržana. Poslanici su već dan ranije odlučili da ubrzaju postupak razmatranja zajma i povezanih zakonodavnih predloga.

Sledeći korak je postizanje konačnog dogovora u redovnom zakonodavnom postupku između Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije.

