Dok je javnost bila zgrožena objavljivanjem dokumenata o Džefriju Epstinu i fotografijama svjetskih moćnika sa maloljetnicama, fokus je iznenada prebačen na američku vojnu akciju u Venecueli i hapšenje predsjednika Nikolasa Madura.

Cijeli svijet je posljednjih nedjelja 2025. brujao o fotografijama objavljenim u okviru hiljada dokumenata u vezi sa istragom o pokojnom pedofilu i milijarderu Džefriju Epstinu, na kojima su bile maloljetnice u zagrljajima svjetskih moćnika, među kojima je i američki predsjednik Donald Tramp.

Javnost je bila zgrožena, pljuštale su osude, a onda je talas kritika prekinula američka invazija na Venecuelu i hapšenje tamošnjeg predsjednika Nikolasa Madura. Da li je posredi namjerno Trampovo skretanje pažnje sa nesumnjivo bitne teme?

Američko Ministarstvo pravde je, iako je zakonski rok bio 19. decembar, dosad objavilo svega jedan odsto dokumenata o Epstinu, piše "Tajm".

Umjesto pisanog obrazloženja ministarstva zašto dokumenta nisu objavljena, američka tužiteljka Pem Bondi i zamjenik generalnog tužioca Tod Blanš istakli su početkom godine da je pregledanje i redakcija dokumenata u toku. Dakle, praktično su poručili - nema ih, ali ne i zašto ih nema.

Kao grom iz vedra neba, američki specijalci su po nalogu Trampa u noći između 3. i 4. januara upali u Madurovu rezidenciju, uhapsili njega i suprugu Siliju Flores i odveli ga u američki zatvor pod optužbama za trgovinu drugom i narkoterorizam. Fokus se ekspresno pomjerio sa nedopustivog zlostavljanja djece na spektakularnu invaziju na Venecuelu.

"Ovo je bukvalno zaplet filma 'Ratom protiv istine' ('Wag the Dog'). Predsjednik se upetlja u seks skandal, pa napadne manju zemlju da bi nam skrenuo pažnju. I evo - skrenuli su nam pažnju", rekao je poznati američki voditelj Džimi Kimel u svom tok-šouu "Džimi Kimel lajv", aludirajući na Trampovu namjeru da preusmjeri interes javnosti sa Epstina na Madura.

Voditelj koji se našao u centru pažnje nakon, ispostavilo se privremenog, ukidanja emisije zbog komentara o ubijenom Trampovom bliskom saradniku i desničarskom aktivisti Čarliju Kirku, iskoristio je priliku i da ismije Trampa zbog izjava o tome da će biti "Maduro umjesto Madura".

"On će voditi Venecuelu? Ne može čak ni da vodi zemlju na čijem je čelu", dodao je Kimel.

Slično mišljenja je i Kim Lejn Šepele, profesorka sociologije i međunarodnih odnosa na Univerzitetu Prinston, koja je godine provela proučavajući kako moćnici demontiraju vladavinu prava iznutra.

"Mnogo toga je, zapravo, odvraćanje pažnje od sve većih problema koje Tramp ima kod kuće", istakla je ona za "Democracy for Sale", nezavisni novinarski njuzleter.

Trampovu namjeru da vodi Venecuelu profesorka je nazvala "ekstraktivnim kolonijalizmom" (sistem u kojem kolonizator eksploatiše resurse teritorije kako bi sebi pribavio ekonomsku korist), naglašavajući da to "nije legalno".

Venecuela nije jedina država na koju je Tramp bacio oko. Čim se donekle slegla prašina oko ove južnoameričke države, američki lider je iz rukava izvadio još jednog keca - Grenland.

Pokrenuo je staru priču sa novim zapletom (umjesto kupovine, moguća je i invazija) - želi da najveće ostrvo na svijetu i autonomnu teritoriju u okviru Kraljevine Danske pripoji Sjedinjenim Državama. Naravno, o Epstinu, s kojim je nekada bio veliki prijatelj, što se da vidi i na objavljenim fotografijama, ponovo nije rekao ni riječ.

A od Trampa - srednji prst

Zanimljivo je, takođe, da je američki medij "Vašington Egzaminer" još u novembru minule godine pisao da postoji mogućnost da Tramp pokuša da skrene pažnju sa Epstinovih fajlova tako što će napasti Venecuelu.

"S obzirom na predsjednikovo vatreno insistiranje do sada da dosijei ostanu zapečaćeni, malo je vjerovatno da će njihov uticaj biti pozitivan. A ako je tako, Tramp bi mogao da pokuša da iskoristi ogromna ovlašćenja svoje kancelarije u pokušaju da promijeni temu. Jedan od načina na koji bi Tramp mogao da barem donekle skrene pažnju sa Epstinovih dosijea bio bi pokretanje vojne akcije protiv Venecuele", pisao je "Vašington Egzaminer" 18. novembra, mjesec dana prije nego što je objavljen dio dokumenata o Epstinu.

Budući da američko Ministarstvo pravde i Tramp ni ne spominju osuđenog pedofila već nedjeljama, čini se, da su samo u jednom pogriješili - skretanje pažnje nije djelimično.

Tramp nije koristio riječi, ali jeste gestikulaciju da pokaže šta misli o spornoj temi o Epstinu. Demonstrantu koji ga je nazvao "pokroviteljem pedofila" tokom posjete Fordovoj fabrici u Mičigenu pokazao je srednji prst i poručio: "Je** se".