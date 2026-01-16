Liderka opozicije u Venecueli Marija Korina Mačado donijela je Donaldu Trampu Nobelovu nagradu za mir koju je dobila 10. oktobra 2025. godine.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Liderka opozicije u Venecueli Marija Korina Mačado uručila je svoju medalju Nobelove nagrade za mir predsjedniku Donaldu Trampu tokom sastanka u Bijeloj kući, navodeći da je to priznanje njegovoj posvećenosti slobodi njene zemlje.

"Mislim da je danas istorijski dan za nas Venecuelance", rekla je ona nakon što se prvi put lično sastala s Trampom, nekoliko nedjelja nakon što su američke snage u Karakasu uhapsile predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i optužile ga u slučaju trgovine drogom, piše BBC.

Tramp je izrazio zahvalnost u objavi na društvenim mrežama, navodeći da je taj čin "divan gest međusobnog poštovanja".

Međutim, američki predsjednik je odbio da podrži Mačado kao novu liderku Venecuele, uprkos tvrdnjama njenog pokreta da je pobijedila na široko osporavanim izborima 2024. godine.

Tramp se umjesto toga bavio saradnjom sa vršiteljkom dužnosti šefa države u Venecueli, Delsi Rodrigez, bivšom potpredsjednicom.

Ipak, rekao je da mu je susret sa Mačado "velika čast", nazvavši je "divnom ženom koja je prošla kroz mnogo toga".

Po izlasku iz Bijele kuće, Mačado se obratila pristalicama okupljenim ispred kapija, rekavši im na španskom, prema navodima Asošijeted presa: "Možemo da računamo na predsjednika Trampa."

"Predstavila sam predsjedniku Sjedinjenih Država medalju Nobelove nagrade za mir", rekla je Mačado kasnije novinarima na engleskom, nazvavši to "priznanjem za njegovu jedinstvenu posvećenost našoj slobodi".

Tramp, koji često govori o svojoj želji da dobije Nobelovu nagradu za mir, ranije je izrazio nezadovoljstvo kada je ona dodijeljena Mačado, a ona je prošle godine odlučila da prihvati to priznanje.

Mačado je prošle nedjelje rekla da će podeliti medalju sa Trampom, ali je Nobelov komitet potom pojasnio da ona nije prenosiva.

"Kada se Nobelova nagrada objavi, ona se ne može opozvati, dijeliti niti prenijeti na druge", saopštio je komitet prošle nedjelje. "Odluka je konačna i važi zauvijek."

Uoči sastanka u Bijeloj kući u četvrtak, Nobelov centar za mir objavio je na mreži X da "medalja može da promijeni vlasnika, ali titula dobitnika Nobelove nagrade za mir ne može".

U svojim izjavama, Mačado je opisala kako je markiz de Lafajet, koji se borio u Američkom ratu za nezavisnost, poklonio medalju sa likom Džordža VašingtonaSimonu Bolivaru, jednom od osnivača moderne Venecuele.

Poklon je bio "znak bratstva" između njene zemlje i Sjedinjenih Država "u njihovoj borbi za slobodu protiv tiranije", rekla je Mačado.

"I posle 200 godina istorije, narod Bolivara vraća nasljedniku Vašingtona medalju - u ovom slučaju medalju Nobelove nagrade za mir - kao priznanje za njegovu jedinstvenu posvećenost našoj slobodi", dodala je.