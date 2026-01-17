Republikanski senator Tom Tilis osudio je Trampove prijetnje carinama, ističući da štete SAD-u i jačaju rivale poput Putina i Sija.

Izvor: JIM WATSON / AFP / PROFIMEDIA

Republikanski senator Tom Tilis uputio je oštre kritike na račun Donalda Trampa zbog prijetnji uvođenjem carina, iznoseći svoje stavove na društvenoj mreži X.

Tilis je u svojoj objavi naveo da su prijetnje carinama štetne za Sjedinjene Države.

"To je loše za Ameriku, loše za američko poslovanje i loše za američke saveznike", napisao je.

U nastavku je dodao da takav predlog ide u korist američkim suparnicima: "To je dobro za Putina, Sija i druge neprijatelje koji žele da vide podijeljen NATO", dodao je, prenosi Index.

This response to our own allies for sending a small number of troops to Greenland for training is bad for America, bad for American businesses, and bad for America's allies. It's great for Putin, Xi and other adversaries who want to see NATO divided. The fact that a small handful…https://t.co/GQQw3JTvXn — Senator Thom Tillis (@SenThomTillis)January 17, 2026

Tilis, koji je poslednjih dana boravio u Danskoj, i ranije je kritikovao Trampove predloge, poput ideje o preuzimanju Grenlanda.