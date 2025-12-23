U najnovijem dijelu Epstinovih dosijea objavljeno je pismo koje je osuđeni pedofil poslao Lariju Nasaru, dok je bio u zatvoru, u kojem se pominje tadašnji predsjednik Donald Tramp.
U najnovijem dijelu dokumenata vezanih za Džefrija EpstIna, koji je osuđeni pedofil, objavljeno je pismo koje je poslao Lariju Nasaru, bivšem ljekaru američke gimnastičke reprezentacije osuđenom za se*sualno zlostavljanje desetina mladih gimnastičarki, dok je Epstajn bio u zatvoru.
Pismo, sa poštanskim žigom od 13. avgusta 2019. godine, sadrži tvrdnje u kojima se pominje predsjednik SAD Donald Tramp. U njemu Epstin navodno piše:
"Naš predsjednik takođe deli našu ljubav prema mladim, spremnim djevojkama. Kada bi prošla mlada ljepotica, volio je da je 'zgrabi', dok smo mi završili grabeći hranu u menzama sistema. Život je nepravedan".
EpstIn je pronađen mrtav u svojoj ćeliji 10. avgusta 2019. godine, a smrt je proglašena samoubistvom. Tramp, koji je bio predsjednik u vrijeme pisanja pisma, više puta je negirao bilo kakvu krivicu.
Šokantno pismo iz zatvora, Epstin optužio Trampa: "Predsjednik voli da zgrabi mlade i spremne djevojke"
U ranijoj objavi na mreži X Ministarstvo pravde SAD (DoJ) upozorilo je da neki od dokumenata koji su objavljeni sadrže "neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trampa" koje su podnijete FBI-ju neposredno prije predsjedničkih izbora 2020. godine:
"Da bude jasno: tvrdnje su neosnovane i lažne. Da su imale i trunku kredibiliteta, sigurno bi već bile upotrijebljene kao oružje protiv predsjednika Trampa", navelo je Ministarstvo pravde.
Pismo se takođe pominje u drugom dokumentu, zahtjevu FBI-ja za laboratorijsko ispitivanje, u kojem se navodi da je 25. septembra 2019. godine agent FBI-ja primio telefonski poziv od poručnika Specijalnog istražnog odjeljenja Biroa za zatvore u vezi sa pismom koje je primio Metropolitanski popravni centar. U dokumentu se navodi da je pismo bilo "vraćeno pošiljaocu" i da je "u gornjem lijevom uglu pisma napisano Epstinovo ime, a adresirano na Nasara".
Šokantno pismo iz zatvora, Epstin optužio Trampa: "Predsjednik voli da zgrabi mlade i spremne djevojke"
Ova objava dolazi nakon što je Ministarstvo pravde SAD prethodno objavilo skoro 30.000 stranica dodatnih dokumenata vezanih za Epstina, uključujući mejlove, sudske i telefonske zapise, kao i hiljade slika. Među njima su i mejlovi u kojima se pominje Donald Tramp, uključujući tvrdnje da je putovao privatnim avionom Epstina sa ženama koje bi mogle biti mogući svjedoci u slučaju protiv Žizlen Meksvel.
DoJ je naglasio da tvrdnje u dokumentima nisu osnovane i da su lažne, ali je dokumente objavio u skladu sa zakonom i sa zaštitom žrtava.
Šokantno pismo iz zatvora, Epstin optužio Trampa: "Predsjednik voli da zgrabi mlade i spremne djevojke"
Džefri Epstin dokumentarac
Džefri Epstin
Podsjetimo, Epstin je 2008. godine postigao sporazum o priznanju krivice zbog se*sualnog zlostavljanja maloljetnica i izbjegao težu zatvorsku kaznu, dok je 2019. optužen za organizovanje mreže maloljetnih djevojaka za se*sualnu eksploataciju. Njegova smrt u zatvoru proglašena je samoubistvom.
Novi dosijei su dio sveobuhvatnog objavljivanja tzv. Epstin fajlova, koje je sprovedeno pod pritiskom za veću transparentnost i Zakonom o transparentnosti Epstin fajlova, koji je zahtijevao da svi istražni materijali budu objavljeni do 19. decembra 2025.