Eksplodirala granata u centru MUP u Republici Komi u Rusiji, veliki broj povrijeđenih.

Izvor: Natalia Kazakovtseva / Zuma Press / Profimedia

Danas je eksplodirala granata u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova u Siktivkaru u Republici Komi u Ruskoj Federaciji, piše "Moscow Times". U bolnici je završilo čak 18 ljudi - četiri su u veoma teškom stanju, pet je u teškom, a troje u srednje teškom stanju.

Informacije o zdravstvenom stanju povrijeđenih otkrio je pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov. Prema pisanju ruskih medija, eksplodirala je šok-bomba u centru za stručnu obuku Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pogledajte fotografije sa mjesta eksplozije u Rusiji

Vidi opis Eksplozija u zgradi policije, 4 osobe u kritičnom stanju: Evakuisano više od 200 ljudi u Rusiji (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Natalia Kazakovtseva / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Natalia Kazakovtseva / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Natalia Kazakovtseva / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Komi Prosecutor'S Office / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Komi Prosecutor'S Office / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Komi Prosecutor'S Office / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zapalio se krov objekta. Evakuisano je najmanje 200 ljudi iz zgrade.

Zasad nije poznat uzrok eksplozije. Istraga je u toku, a jedna od mogućnosti je kršenje bezbjednosnih propisa.