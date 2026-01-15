Eksplodirala granata u centru MUP u Republici Komi u Rusiji, veliki broj povrijeđenih.
Danas je eksplodirala granata u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova u Siktivkaru u Republici Komi u Ruskoj Federaciji, piše "Moscow Times". U bolnici je završilo čak 18 ljudi - četiri su u veoma teškom stanju, pet je u teškom, a troje u srednje teškom stanju.
Informacije o zdravstvenom stanju povrijeđenih otkrio je pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov. Prema pisanju ruskih medija, eksplodirala je šok-bomba u centru za stručnu obuku Ministarstva unutrašnjih poslova.
Pogledajte fotografije sa mjesta eksplozije u Rusiji
Eksplozija u zgradi policije, 4 osobe u kritičnom stanju: Evakuisano više od 200 ljudi u Rusiji (Foto)
Zapalio se krov objekta. Evakuisano je najmanje 200 ljudi iz zgrade.
Zasad nije poznat uzrok eksplozije. Istraga je u toku, a jedna od mogućnosti je kršenje bezbjednosnih propisa.