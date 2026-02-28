Damir Čakar se obratio posle poraza Partizana od OFK Beograda

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je sa novim trenerom Damirom Čakarom doživeo poraz. U Humskoj je OFK Beograd slavio (2:1), a oba gola postigao je bivši igrač Crvene zvezde Milan Rodić. Prvi u 44, a drugi u 94. minutu. Posle meča se obratio novi šef struke crno-belih.

"Realno, mislim da smo prvo poluvrijeme igrali odlično, poveli sa 1:0 i razlika je trebalo da bude veća. Primili smo gol u najnezgodnijem momentu, na kraju prvog djela. U drugom poluvremenu isto kao i do sada, konfuzno. Nisam siguran da li je ovo trebalo da izgubimo, realno. Fudbal je takav, šta ćemo. Situacija je teška. Žao mi je zbog svega, zbog navijača, zbog mene lično. Mislio sam da ćemo upisati tri boda. Jednostavno, nije se desilo...", rekao je Čakar posle meča za "Arenu sport".

Vidi opis "Žao mi je i sebe, situacija je teška": Damir Čakar utučen posle poraza Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Čakar je došao na klupu posle derbija. Zbog poraza od Zvezde uprava kluba uručila je otkaz Nenadu Stojakoviću i napravila promene na klupi. Navijači su nezadovoljni, pa su posle meča skandirali upravi i Predragu Mijatoviću i tražili su njihov odlazak.