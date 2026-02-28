Njoj je pritvor određen nakon što je uvažena žalba Specijalnog državnog tužilaštva. Time joj je ukinuta mjera nadzora i ona je zbog presude kojom je prvostepeno osuđena na deset godina sprovedena u istražni zatvor.

Vesna Medenica je uputila medijima pismo nakon što joj je večeras određen pritvor.

"OTVORENO PISMO

Čekajući da se Ustav i zakoni Crne Gore konačno počnu primjenjivati jednako za sve,nijesam željela nijednim svojim gestom,radnjom ili pak činjenjem remetiti proces koji je trajao i u kome sam prvo medijski satanizovana a potom bez dokaza kriminalizovana i stigmatizovana.

Kako je čekanju isteklo vrijeme,umorna od nepravde,potrošena razočarenjima, bez želje da me bilo ko shvati ili povjeruje u sadržinu ovog obraćanja,činim ovo zbog moje male i nejake porodice koja je bez sopstvene krivnje na vjetrometini političkih obračuna i do sada nevidjene mizoginije.

Od gole neistine gora je istinita neistina(Vuk Drašković)

Odabrana sam ne slučajno kao dobar "Uzorak" za eksperiment stranih i domaćih dušebrižnika talentovanih za zlo,koji se navodno zalažu za vladavinu prava a od nje su svi i to sasvim svjesno, daleko.

Loš čovjek nema loš karakter već dijagnozu za koju medicinski ima lijeka.

Počeću od tužilaštva i GST Novovića koga niko bolje ne poznaje od mene.

Kao pripravnik u Višem sudu na mjerama ANB je razobličena njegova aktivnost oko distribucije narkotika u jednom iznajmljenom stanu ispod Ljubovića gdje je narkotike donosio P.Dj.iz Nikšića.

Imao je više uloga Novović a pored ove ugovarao je odluke za neke sudije. Sve postoji u arhivima ANB-a a što je zanimljivo …taj predmet je jednostavno nestao iz Višeg suda.

Kada je bio sudija Viseg suda u svojstvu Predsjenice Vrhovnog suda,tražila sam za jedan predmet čiju je odluku objavio,da mi približi razloge takvog pravnog rezonovanja i dokaze na kojima je temeljio odluku.

Ostao je nedorečen i neubjedljiv,otvoreno sam mu rekla da je na donošenje odluke presudnu ulogu odigrao njegov kum Daka Davidović a ne dokazi koji su bili u spisima.

Odgovorio je da mu Daka nije kum već da je on vjenčao njegovu ćerku i zeta.

To je i te kako zapamtio kao i moj poziv povodom izricanja kazne za dvostruko ubistvo braće Ćulafić od samo 6 g. Kako sam od strane medija bila neopravdano optuživana (sto nije prvi put)da sam uticala na visinu kazne ponovo sam ga pozvala da čujem njegove pravne rezone instituta prekoračenja nužne odbrane. Nije me svojim argumentima mogao ubijediti i rastali smo se sa mojim riječima … tu nema ni"P"od prekoračenja,sto je Apelacioni sud kao žalbeni i utvrdio,ukinuo odluku i predmet oduzeo Novoviću i dao drugom vijeću.

Tu činjenicu niko ne pominje a to su rijetki gotovo iznimni slučajevi i to kada se prepozna neznanje ili zla namjera kod sudećeg sudije. Počinilac je u daljem postupku dobio maksimalnu zatvorsku kaznu.

Neću da ulazim u razloge takvog njegovog odlučivanja o tome neka javnost zaključuje.

Od tada naši kontakti su bili rijetki i ustvari nije ih uopšte bilo.

Kao sudija Višeg suda konkurisao je za stan i dobio ga po povoljnim uslovima otkupa po 640€ po metru 2 medjutim nije useljavao u isti,već ga je prodao po tržisnoj cijeni, duplo od kupljene i razliku zadržao za sebe a Vlada CG je upravo uplatila razliku od 640€ do tržišne vrijednosti.To niko ne problematizuje a napravljena je cijela pravna konstrukcija za Jelenu Perovic oko njenog ne stana ,vec prava na stan.

Kada je trebao biti izabran za člana Sudskog savjeta rekao je jednom kolegi "Ništa nijesam prepuštio slučaju" sto dovoljno govori o njegovoj namjeri da nije birao načina da dobije dovoljan broj glasova na Konferenciji sudija za clana Sudskog savjeta.Interesantna bi bila sadržina njegovog telefona iz tog vremena.

O njegovom učinku u danilovgradskom sudu postoje Izvještaji … jedva 135 K predmeta u osnovnoj nadležnosti zbog čega sam mu prilikom kontrole javno uputila kritiku.

Sve je ovo bilo dovoljno da imenovanjem za GDT počne revanšizam baveći se mojim životom, životima moje porodice i erozirajući sve što sam za sudstvo uradila.

Uzeo je bez rješenja i valjanog zakonskog osnova moj predmet od postupajuće tižiteljke Bošković i dao ga,kako je rekao "svom čovjeku od povjerenja" Jovanu Vukotiću koji nije imao dana tužilačkog staža niti ispunjavao uslove da preduzima radnje krivičnog gonjenja.Sa neznavenim tuziocem najlakše se manipuliše, čime nepristrasnost, nezavisnost i pouzdanost u postupanju je urušena.

Da sam ja to uradila kao predsjednica jos jedna tačka optužbe bi mi bila stavljena na teret.

Mada je oko 50 raznih predmeta oduzeo bez rješenja tužiocima i za tu činjenici je obaviješten Tužilački savjet na čijem čelu je VDT Marković,medjutim do sada se povodom toga nije oglašavao ali mu je zato omogućio da bira ko će biti procesiran a ko ne!

Koliko su svjesni da krivično gonjenje ne može da preduzima lice koje ne ispunjava osnovne uslove (10 g staža)s toga sada predlazu izmjene Zakona o drzavnom tižilastvu kako bi pokrili sve ono što diskvalifikuje i čini upitnim svaku preduzetu radnju od nenadležnog tužioca.

O samom predmetu iz profesionalnih razloga neću govoriti jer za to su predvidjeni pravni ljekovi.

Samo jedno …. Bez ijednog dokaza četiri godine sam

bila član organizovane kriminalne grupe.To im je trebalo zbog specifične težine i vrednovanje rezultata.

Novović je veoma vješto napravio mrežu poslušnika.Kao glavno odlučijući inicijator u Sudskom savjetu u prijevremenu penziju šalje sudije od znanja ,ličnog i profesionalnog integriteta a dovodi sudije koje je izmišljenim finasijskim istragama ucjenjivao kao sudiju Gorana Šćepanovića koji je morao potvrditi optužnicu a da je i nije pročitao.

Kada smo kod potrvrdjivanja optužnice clan Vijeća je bio i Zoran Radović koji se predhodno sa pravom izuzeo da ne postupa kao predsjednik sudećeg vijeća jer je odlučivao u vanraspravnom vijeću o produženju pritvora u fazi istrage ali mu to nije bio razlog za izuzeće u daljim radnjama i da bude član Vijeća za potvrdjivanje optužnice.

No i Vesna Kovačevic je i pored toga što je bila član,a i Predsjednik vijeća za produženje mjera nadzora i to 7 puta, nije se izuzela iako je kod nje predhodno stvoreno predubjedjenje o mojoj krivici zbog čega ignoriše 9 odluka Ustavnog suda Crne Gore kojima je utvrdjena povreda i Ustava i ECHR na moju štetu,odnosno moje pravo na slobodu kretanja i tako je omogućila da 27 mjeseci to pravno nasilje traje.

Ucijenjena je i sudija Vesne Kovačević.

Više puta je konkurisala za sudiju Višeg suda ali su se birali sudije parničari pa nije birana da bi konkurisala za Specijalnog tužioca i nije izabrana sa razloga što je GST Katnic raspolagao dokazima i saznanjima njene servilnosti u nekim postupcima koje je vodila

kao sudija Osnovnog suda u Nikšiću a za koje su bili zainteresovana braća Radulović koji su imali poslovne veze sa njenim suprugom.

Nakon toga konkurisala je ponovo za Viši sud a potreban je bio sudija krivičar. Tražila je preko

svoje prijateljice da je primim u kancelariji što sam učinila. Tu se pravdala ,zaklinjala u dva sina da nikakve veze nema itd itd.

Izabrana je za sudiju Višeg suda i više puta preko prijateljice me pozivala da podjemo na ručak u znak zahvalnosti.

Kako sam bila prezauzeta nekih 20 dana prije moga hapšenja nas tri smo bile u "Protokolu" na ručku gdje je iskazala zadovoljstvo što sam prihvatila poziv i zahvalila mi se više puta.

Materijal koji je GST Katnić imao za nju,ostao je u SDT i sa njime je Novovic ucjenjivao a i zbog mnogih drugih stvari koje sam čula,ali ono sto ne znam lično time se ne bavim.

Nijedan predloženi dokaz (34)nije prihvatila,što mi je bilo jasno da je odluka naručena i već donesena a na pretresu je ironično to potvrdila da treba samo da je potpiše i to bez imalo stida u punoj sudnici i meni koja je 38 g.sudila u veoma kompleksnim teškim predmetima i izricala smrtne kazne.

Da je to tako govore činjenice da su i Ministar pravde Božović i Predsjednica Vrhovnog suda Pavličić,najvili vrijeme davanja moje završne riječi za decembar a da postupajući sudija nije bila ni odlučila o predloženim dokazima jer da je prihvatila bilo koji dokaz ne bi završne riječi mogle biti u terminu kako su najavljene nego su unaprijed znali da neće biti prihvaćen nijedan dokaz.

Sve je predhodno dogovoreno i brifing je bio svakodnevan.

I još nešto … ja sam na optuženickoj klupi za isto zašta je SDT Vukas Radonjić saslušavan kao gradjanin jer kako rece Novović "zloupotrijebljen je"pa ni fotografija na kojoj igra sa optuženim kome ne traži zatvorsku kaznu prošla je od vijeća neprimijećeno a da li bi od nekog stranog eksperta bilo tako … ne to bi bio svojevrsni skandal.

Kada je Vukasu sada poč.majka bila na operaciji ja sam davala krv jer sam A - rh negativna a on je dok sam bila u risanskoj bolnici na liječenju,tražio za mene pritvor. Toliko o njemu kao tužiocu od karaktera i integriteta,a na stranu što je moja rodjena sestra od strica njegova rodjena strina. Pa ko se ne bi u ovakvoj situaciji izuzeo … svako bez onaj kome račune za svadbu drugi plaćaju i koji napreduje sto više ispoljava nasilja u porodici.

On i upućeni tužilac Vukotić su novinarima učinili dostupnim moje privatne prepiske koje su mediji zloupotrebljavali i time mene i moju porodicu izlagali raznil javnim porugama. Postoji SKY komunikacija.jednog tužioca i novinarke.

Na upit Zaštitnika za ljudska prava odgovorili su da su to vjerovatno dali branioci moji ili drugih optuženih u postupku ali gle čuda tek u julu 2025 svi dobijamo transkripte što sudija priznaje i tu činjenici konstatuje u zapisniku.

Da završim sa time da mi sudija Kovačević nije dozvolila da kao tižilja prisustvujem ročištu u Osnovnom sudu u Podgorici 19.02. zbog "nekorektnog odnosa " advokata Tomanovića i time mi onemogućila pristup sudu.

Spriječila je moj nastavak liječenja u Igalu i pored 4 mišljenja ljekara raznih specijalnosti izričući mjeru zabrane napuštanja stana. Kućni pritvor je po mojoj žalbi ukinut ali meni je propao termin i zbog svakodnevnih sudjenja nijesam nastavila

obavezan vid rehabilitacije nakon oprativnog zahvata na lijevoj ruci,koju sada u Kolasinu sprovodim uz injekcijonu terapiju.

Silila me da prisustvujem pretresu nakon operacije i sa drenom u ustima kada sam u sudnici povraćala krv ,što je dovelo do prekida pretresa.

5 dana uzastopno sam od strane Hitne službe predhodno terapijom obezboljena da bih bila na pretresu našta se nije ni osvrnula.

Pa šta više da pišem ….a vjeruj te imala bih ….izuzev da mi je kroz kuću koja nije moja, prodefilovalo više od 200 ovašćenih sužbenika UP i izvršeno oko 60 pregleda a i pretres jer imaju operativna saznanja da posjedujem oružje pa da me spriječe da sebi ne naudim.

Kakva ironija u sistemu gdje vladaju nepravda, nasilje,haos i mržnja.

Ja idem u pritvor bez ikakvog opterećenja i osjećaja krivice a mogu da izdržim mnogo više nego što se može predpostaviti i moji su bili na Golom otoku bez presude pa je moj otac od istog tog predsjednika Tita kasnije dobio odlikovanje.

Da me moj sin pitao za ovaj njegov potez sigurno mu ne bih dala takav savjet jer time ne dobija ništa,naprotiv,ali duboko razumijem nepravdu koju je svojom kožom platio za ove skoro 4 godine upravo zato što je moj sin.

Na kraju sinu poručijem da se ne predaje pa makar ja umrla u pritvoru,a neću !

Jednom su tu igru igrali obećavajuci da će mi pritvor ukinuti ako on dodje što je i uradio prekidajući liječenje,no ja sam i pored toga bila 7 mjeseci a on 3,5 godina u pritvoru i jos 3 mjeseca u kućnom pritvoru bez zakonskog osnova.

Pa ko da vjeruje u ovakvu "vladavinu prava"??? … gdje politika trasira i odabira a mediji obasjavaju svojom "svjetlošću"put do odabranih.

Možete sada što hoćete ali ne i dokle hoćete.

Ovo je samo mali dio …. A i njega ne bi bilo da nije mržnja počela da tumači pravne norme,zavist da piše zakone a selektivnost da postaje usvojeno pravilo odlučivanja kao i manipulacija dokazima.

Pisaću ja …. ali bez mržnje i zavisti sa porivima osvete jer to nije boja moga karaktera …

Na sve ove činjenice biće demant - nije istina- no iako sam vezana, moja istina i u lancima je slobodna.

Mali su i na vrh jame mali, veliki i na dnu jame veliki … rekoše umni ljudi."