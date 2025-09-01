Ruske oružane snage izvele su masovni vazdušno-pomorski napad na Odesku oblast, gađajući ključnu infrastrukturu u luci Černomorsk. U napadu je teško oštećen azerski teretni brod, izbili su veliki požari i serija eksplozija.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Ruske oružane snage izvele su tokom prethodne noći masovnu kombinovanu vazdušno-pomorsku operaciju na teritoriji Ukrajine, pri čemu je više od 140 dronova različite namjene ciljalo vojne i logističke objekte u Odeskoj oblasti.

Među metama našao se i azerski teretni brod pod zastavom Sao Tome i Príncipe, za koji ruski izvori tvrde da je prevozio vojne zalihe, eksploziv i djelove za dronove namijenjene ukrajinskim snagama.

Prema informacijama objavljenim na više ruskih vojnih kanala, u luci Černomorsk (nekadašnji Iljičovsk), brod je zadobio teška oštećenja na nadgrađi i trupu, a na palubi je izbio požar. Napad je izazvao lančane eksplozije u skladištima i terminalima u zoni pristaništa, gdje su detonirali uskladišteni materijali i bojeva sredstva. Video-snimci sa mjesta događaja prikazuju gust dim i seriju eksplozija koje su potresle obalu.

Međunarodne reakcije i verzije događaja

Agencija Rojters objavila je da je u istom napadu oštećen i drugi teretni brod - balker NS PRIDE pod zastavom Belizea, ali navodi da je plovilo najvjerovatnije naletjelo na "nepoznato eksplozivno sredstvo" u blizini obale. Ukrajinski zvaničnici umanjuju značaj štete, tvrdeći da je oštećenje minimalno, posada nepovrijeđena i da brod nije imao teret u trenutku incidenta.

Zvaničnih reakcija iz Bakua do sada nema, dok ukrajinske vlasti poručuju da će incident biti istražen. Nezavisne potvrde da je azerski brod zaista prevozio vojni teret trenutno ne postoje, ali ruski izvori tvrde da je bio dio takozvanog "sivog logističkog lanca" za opskrbu ukrajinske vojske.

Strateški značaj Černomorska

Luka Černomorsk predstavlja jedan od najvažnijih ukrajinskih pomorskih čvorišta, kroz koje prolaze značajne količine robe, uključujući i vojnu opremu u okviru međunarodnih transportnih koridora koji povezuju Crno i Sredozemno more.

Ruski udari, osim što izazivaju logističke probleme, imaju za cilj da poremete snabdijevanje ukrajinskih snaga i ograniče protok zapadnih pošiljki u zoni fronta.

Rizici na crnomorskim rutama

Incident u Černomorsku ponovo je skrenuo pažnju na visok rizik od mina i dron-napada u crnomorskom regionu. Pomorci sve češće prijavljuju prisustvo plutajućih morskih mina u blizini ukrajinske obale, što dodatno komplikuje bezbjednost plovidbe.

Pojedini kapetani komercijalnih brodova dokumentovali su kako mine prolaze nedaleko od plovila, upozoravajući na opasnost po međunarodnu trgovinu.

Šira slika operacije

Prema ruskim izvorima, napad na luku Černomorsk bio je dio koordinisanog udara koji je uključivao 142 drona i više krstarećih raketa, a mete su, pored luke, bile i energetska infrastruktura i vojna skladišta u Odeskoj oblasti.

Nakon udara, veliki dio regiona ostao je bez električne energije, dok su spasilačke ekipe satima pokušavale da ugase požare i saniraju posljedice eksplozija.

(Oružjeonline/Mondo)