Ona je uhapšena nakon što je Apelacioni sud usvojio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Prema saznanjima "Vijesti", Medenici je određen pritvor.

Krivično vanraspravnovijeće Višeg suda donijelo je odluku kojom je usvojen predlog SDT-a i određuje pritvor Medenici zbog opasnosti od bjekstva.

Policija trenutno sprovodi Medenicu u pritvor.

Žalba Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) kojom je predloženo da se odredi pritvor Medenici, podnijeta je 31. januara.

SDT je tada predložilo u žalbi da se Vesni Medenici preinači rješenje vijeća Višeg suda u Podgorici i odredi pritvor. To je tužilaštvo tražilo po hitnom postupku.

Vijeće sutkinje Vesne Kovačević 28. januara izreklo je prvostepenu presudu, kojom je bivša prva žena sudske grane vlasti, osuđena na deceniju robije, a njoj su određene i mjere nadzora – zabrana napuštanja Kolašina i oduzimanje putne isprave.

SDT je uložilo žalbu na odluku Višeg suda jer smatraju da te mjere nadzora nijesu dovoljne "kako bi se osiguralo njeno prisustvo u daljem krivičnom postupku".

Tačno mjesec trebalo je za odluku jer je advokat Zdenko Tomanović, koji je u Beogradu, tražio od suda da mu isključivo poštom šalju dopise, što je usporavalo proces, pišu "Vijesti".

Vesna Medenica osuđena je na deset godina zatvora i novčanu kaznu od 50.000 eura zbog krivičnog djela protivzakoniti uticaj na sudije.

Vijeće je ocijenilo da nema dovoljno dokaza da je bila član kriminalne organizacije koju je formirao njen sin Miloš Medenica.

Presudu je izrekla sutkinja Vesna Kovačević, ističući da je riječ o jednom od najtežih slučajeva narušavanja povjerenja u pravosuđe, s obzirom na to da su krivična djela "izvršena od osobe koja je u relevantnom periodu obavljala najvišu sudijsku funkciju u državi".