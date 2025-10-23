Ruski Telegram kanal Astra izvijestio je da je meta napada bila rafinerija nafte u Rjazanju, najveća fabrika u vlasništvu Rosnjefta.

Izvor: x/printscreen

Dim i vatra ponovo su buknuli nad Rjazanjom nakon što su bespilotne letjelice preko noći pogodile najveću rafineriju Rosnjefta. Ovo je treći napad na ključni objekat u manje od tri mjeseca, piše "Kijev Post".

Pavel Malkov, guverner Rjazanjske oblasti, potvrdio je da je požar u jednoj od fabrika izbio zbog pada ostataka ukrajinskih dronova.

Last night, drones attacked Rosneft's Ryazan oil refinery in Russia, causing a fire



A massive blaze is reported in the area of the catalytic cracking or hydrocracking unit. The refinery’s annual output is about 12–13 million tons. After earlier drone strikes in August, it…pic.twitter.com/iGFCgnXv4u — Euromaidan Press (@EuromaidanPress)October 23, 2025

"Ostaci su izazvali požar u jednoj fabrici. Prema preliminarnim izvještajima, nema žrtava, a materijalna šteta se procjenjuje", objavio je Malkov na Telegramu. Dodao je da su snage protivvazdušne odbrane navodno uništile 14 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad regiona.

As the U.S. placed economic sanctions on Russia's Rosneft Oil Company yesterday, Ukraine put together a kinetic sanctions package.



Seen here, Russia's Rosneft Ryazan oil refinery, one of the largest in the country, burns after an overnight Ukrainian drone attack.pic.twitter.com/tJ2yvxi6P8 — OSINTtechnical (@Osinttechnical)October 23, 2025

Nakon što su eksplozije odjeknule područjem, snage bezbjednosti blokirale su pristup lokaciji. To je rafinerija sa godišnjim kapacitetom od 13,8 miliona tona koja snabdeva gorivom Moskovsku oblast i druge oblasti.