Ogranak ruske fabrike Azot u Berezinkiju, koji je dio hemijske kompanije Uralhem je u plamenu, objavili su ruski telegram kanali.

Izvor: printscreen X

Dok je ruski predsjednik Vladimir Putin, 2. oktobra držao govor na Valdaj klubu u Sočiju, pojavili su se izveštaji o eksplozijama u hemijskom postrojenju na Uralu.

Izvor: printscreen X

Mjesto incidenta i prve informacije

Prema ruskim Telegram kanalima, incident se dogodio u ogranku fabrike Azot u Bereznikiju, koja je dio hemijske kompanije Uralhem u Permskom kraju.

Russian "Uralchem Azot" plant in Berezniki, Perm Krai, was hit — around 1,600km from the frontline, one of the longest-range strikes so far. It’s among Russia’s biggest fertilizer producers, making ammonia, urea and ammonium nitrate.



These chemicals also serve in explosives…pic.twitter.com/33hqqUYZzi — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)October 2, 2025



Postrojenje se nalazi oko 1.700 kilometara od ukrajinske granice.Lokalni izvori pominju eksplozije i moguću aktivnost dronova, dok ruski mediji sugerišu da bi uzrok mogao biti "kvar na rashladnom uređaju u proizvodnji".



Značaj fabrike Azot

Fabrika je 2024. godine postigla rekordnu proizvodnju od preko 2,3 miliona tona i spada među najveće ruske proizvođače azotnih đubriva. Takođe, obezbeđuje materijale koji se koriste u proizvodnji eksploziva.



Potencijalno najudaljeniji napad na rusku infrastrukturu

Ako se potvrdi da je riječ o napadu dronovima, ovaj incident bi predstavljao jedan od najudaljenijih zabilježenih udara na rusku industrijsku infrastrukturu.

On Thursday, Ukrainian forces conducted one of their farthest drone attacks yet, targeting the Uralchem Azot chemical plant in Berezinki, Perm Oblast of Russia (+1,600km from the border with Ukraine).



According to a local heard in the recording, three long-range OWA-UAVs managed…pic.twitter.com/IZoGxu8eNT — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able)October 2, 2025

Ukrajinski odgovor na ruske napade

Ranije je saopšteno da je general-major Andrej Hnatov, načelnik Generalštaba Ukrajine, izjavio da Kijev posjeduje sredstva i oružje da uzvrati ako Moskva nastavi da gađa ukrajinsku infrastrukturu.



