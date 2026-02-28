logo
"Ošišala sam se na ćelavo, a on me je vidio": JK prvi put o stravičnom trenutku kada ju je vidio Popović

Autor Jelena Sitarica
Jelena Karleuša spomenula je potresan trenutak sa Sašom Popovićem malo nakon što joj je umrla majka

JK prvi put o stravičnom trenutku kada ju je vidio Popović Izvor: Printscreen Prva tv

U dokumentarcu o Saši Popoviću koji se prikazuje danas, 28. februara, i sutra, 1. marta, govorili su brojni pripadnici estrade koji su bili bliski sa estradnim magom. 

Jedna od onih koja je podijelila svoje uspomene sa pokojnim direktorom "Granda" bila je i Jelena Karleuša koja se prisjetila potresnog trenutka kada joj je preminula majka. 

Saša Popović tada ju je utješio na svojevrestan način. 

U nekim velikim životnim lomovima je bio tu. Kad mi je umrla majka, prvi je došao da mi izjavi saučeće, prvi je bio tu", započela je Karleuša.

Izvor: Printscreen Prva tv

"Sjećam se, ošišala sam se do glave, majka mi je umrla, a ja gledam sebe, gdje sam lepa. A on me gleda i kaže mi da sam lijepa... uvek je znao da ti kaže nešto lijepo", priča pjevačica.

Inače, ona je među prvima je došla na godišnji pomen, i jedna je od retkih sa estrade koja nijedan pomen nije propustila, a takođe je najveća podrška Suzani i deci.



Jelena Karleuša saša popović uspomene

