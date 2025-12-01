U Moskvi je pokušana likvidacija ruskog naučnika tako što mu je džip dignut u vazduh ispred zgrade u kojoj živi.
Jedan džip je danas eksplodirao u Moskvi. Njega je zahvatila ogromna vatra. Sve se dogodilo je jednom moskovskom predgrađu, a sumnja se da je u pitanju pokušaj likvidacije i da je u automobilu bila podmetnuta bomba.
Dvije snažne eksplozije
Džip "lend kruzer prado" eksplodirao je u moskovskom naselju, a druga eksplozija čula se nakon što je vozilo već bilo u plamenu.
Automobil je pripadao istaknutom ruskom naučniku zaposlenom u Istraživačkom institutu "Stelmak Poljus", velikom centru za lasersku i kvantno-elektronsku tehnologiju koji blisko sarađuje sa ruskom vojskom.
The owner of the car that was blown up in Moscow turned out to be a defense sector specialist, a 41-year-old scientist specializing in laser technologies working at the Stelmakh Polus Research Institute. He was unharmed.pic.twitter.com/DBVRRqCzB8— Black Diamond (@blackdiammon)December 1, 2025
Naučnik nije ranjen u eksploziji
Naučnik je ostao nepovrijeđen jer se, prema informacijama, nalazio na službenom putu. Isprva se nije znalo da li je neko bio u vozilu, ali je kasnije potvrđeno da povrijeđenih nema.
In Moscow, a car bomb reportedly exploded.pic.twitter.com/IRMWL79fNt— NOELREPORTS (@NOELreports)December 1, 2025
Objavljeni dramatični snimci požara
Snimci prikazuju ogromne plamenove oko automobila, a zatim i izgoreli ostatak vozila. Snažna eksplozija razbila je prozore na trećem i četvrtom spratu obližnje zgrade.
Prema navodima medija, neimenovani naučnik, koji je bio meta napada, nedavno se doselio u tu zgradu.
A car exploded in the courtyard of a residential building in New Moscow, the passenger car continues to blaze, eyewitnesses report. The incident occurred in the city of Moskovsky on Raduzhnaya Street.— Zlatti71 (@Zlatti_71)December 1, 2025
There is no information about casualties yet. Emergency services are working…pic.twitter.com/IilRvcunXP
Širi kontekst i reakcija vlasti
Ukrajina je ranije preuzimala odgovornost za eksplozije na teritoriji Rusije usmjerene na vojne ciljeve. Ruske vlasti saopštile su da su vatrogasci upućeni na lice mjesta u ulicu Radužni.
"Požar je sada ugašen, vrata nisu bila otvorena, niko nije izvučen" rekao je jedan od stanara zgrade.