U Moskvi je pokušana likvidacija ruskog naučnika tako što mu je džip dignut u vazduh ispred zgrade u kojoj živi.

Izvor: X/Printscreen/ @blackdiammon

Jedan džip je danas eksplodirao u Moskvi. Njega je zahvatila ogromna vatra. Sve se dogodilo je jednom moskovskom predgrađu, a sumnja se da je u pitanju pokušaj likvidacije i da je u automobilu bila podmetnuta bomba.

Dvije snažne eksplozije

Džip "lend kruzer prado" eksplodirao je u moskovskom naselju, a druga eksplozija čula se nakon što je vozilo već bilo u plamenu.

Automobil je pripadao istaknutom ruskom naučniku zaposlenom u Istraživačkom institutu "Stelmak Poljus", velikom centru za lasersku i kvantno-elektronsku tehnologiju koji blisko sarađuje sa ruskom vojskom.

The owner of the car that was blown up in Moscow turned out to be a defense sector specialist, a 41-year-old scientist specializing in laser technologies working at the Stelmakh Polus Research Institute. He was unharmed.pic.twitter.com/DBVRRqCzB8 — Black Diamond (@blackdiammon)December 1, 2025

Naučnik nije ranjen u eksploziji

Naučnik je ostao nepovrijeđen jer se, prema informacijama, nalazio na službenom putu. Isprva se nije znalo da li je neko bio u vozilu, ali je kasnije potvrđeno da povrijeđenih nema.

In Moscow, a car bomb reportedly exploded.pic.twitter.com/IRMWL79fNt — NOELREPORTS (@NOELreports)December 1, 2025

Objavljeni dramatični snimci požara

Snimci prikazuju ogromne plamenove oko automobila, a zatim i izgoreli ostatak vozila. Snažna eksplozija razbila je prozore na trećem i četvrtom spratu obližnje zgrade.

Prema navodima medija, neimenovani naučnik, koji je bio meta napada, nedavno se doselio u tu zgradu.

A car exploded in the courtyard of a residential building in New Moscow, the passenger car continues to blaze, eyewitnesses report. The incident occurred in the city of Moskovsky on Raduzhnaya Street.



There is no information about casualties yet. Emergency services are working…pic.twitter.com/IilRvcunXP — Zlatti71 (@Zlatti_71)December 1, 2025

Širi kontekst i reakcija vlasti

Ukrajina je ranije preuzimala odgovornost za eksplozije na teritoriji Rusije usmjerene na vojne ciljeve. Ruske vlasti saopštile su da su vatrogasci upućeni na lice mjesta u ulicu Radužni.

"Požar je sada ugašen, vrata nisu bila otvorena, niko nije izvučen" rekao je jedan od stanara zgrade.