Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je sve srpske državljane u Iranu da napuste tu zemlju.

Izvor: MEK/The Media Express / Sipa Press / Profimedia

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije pozvalo je danas sve srpske državljane koji se nalaze u Iranu da napuste tu zemlju, prenosi "Telegraf" pisanje "Tanjuga". Takođe, navodi se da odustanu od putovanja u tu zemlju oni koji su planirali zbog demonstracija koje bjesne od krajem decembra.

Ministarstva mnogih zemalja apelovale su svojim građanima da što prije napuste Iran ili da ne putuju u tu zemlju ako moraju zbog posla ili privatnih razloga. Svjetski mediji pisali su da Sjedinjene Američke Države planiraju vojnu intervenciju, ali se situacija u međuvremenu smirila zbog čega je tenzija trenutno, barem na kratko, blago opala.

Američki predsjednik Donald Tramp je u srijedu 14. januara otkrio prilikom obraćanja medijima da ima informacije, od tajnih izvora u Teheranu (prijestonici Irana), da su zaustavljena ubijanja demonstranata. Dosad je stradalo oko 2.500 i uhapšeno je više hiljada ljudi koji su organizovani u 110 gradova u Iranu.

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su “eksplodirale”. U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

Nema interneta i telefonske veze u mnogim delovima zemlje. Otkazani su brojni letovi.