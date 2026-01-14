Tramp otkrio da je prekinuto ubijanje protestanata u Iranu.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Države imaju informacije da su prekinuta ubijanja civila, odnosno demonstranata u Iranu, prenosi "CNN". Obratio se medijima u Ovalnoj kancelariji o situaciji na Bliskom istoku nakon informacija pojedinih svjetskih medija da će Amerika napasti Iran u naredna 24 časa.

"Rečeno nam je da su prekinuta ubijanja u Iranu, nema više planova o izvršenjima ubistava. Ubistva su prestala", objasnio je Tramp.

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su “eksplodirale”. U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.