U Iranu treću nedelju traju protesti u kojima je poginulo više od 500 ljudi, zemlja je bez interneta i telefonskih veza, a sin poslednjeg šaha pozvao je Trampa da "odmah reaguje".

Izvor: MEK/The Media Express / Sipa Press / Profimedia

U Iranu već treću nedelju traju masovni protivvladini protesti. Prema podacima američke organizacije za ljudska prava, poginulo je više od 500 ljudi, dok vlasti već više od 72 sata drže zemlju bez interneta i telefonskih veza.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je Iran zatražio pregovore, ali i da SAD razmatra vojne opcije, na što je Teheran zaprijetio odmazdom. Protesti su se proširili i van Irana, s incidentima zabilježenim u Los Anđelesu i Londonu.

SAD istovremeno razmatraju moguće opcije djelovanja, dok iranske vlasti optužuju Vašington i Izrael za podsticanje nereda. Sin poslednjeg iranskog šaha, koji živi u egzilu, pozvao je Donalda Trampa da "odmah reaguje" zbog protesta u Iranu.

Tramp može "donijeti najveći mir kakav je svijet ikada video pomažući Irancima da konačno okončaju ovaj kriminalni režim", poručio je Reza Pahlavi.

Pahlavi, koji se nalazio u Sjedinjenim Američkim Državama kada je režim njegovog oca srušen 1979. godine, već dugo održava veze sa američkom i izraelskom vladom, što ga dovodi u sukob sa teokratskim vlastima u Iranu.

"Narod je spreman da sruši režim"

"Režim je slab i na koljenima. Narod je spreman da ga sruši. Ne trebaju im strane snage na terenu. Sve što im treba jeste odlučna akcija vođe slobodnog svijeta. Pregovaranje sa ovim kriminalnim režimom, koji i dalje prijeti Americi, i predsjednik koji na to pristaje, neće donijeti mir", dodao je on, prenosi Index.

Iranski režim tvrdi da je uhapšeno 10 osoba zbog ubistava i nasilja u Teheranu, nazivajući ih teroristima.

Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim, pozivajući se na iransko Ministarstvo obavještajnih poslova, objavila je da je uhapšenih 10 osoba dio grupe koja je u Teheran ušla iz pogranične pokrajine i da su odgovorni za ubistvo dvojice pripadnika Basidža, dobrovoljne paravojne formacije Islamske revolucionarne garde, na teheranskom trgu Heravi 7. januara.

Ministarstvo obavještajnih poslova u saopštenju tvrdi da su uhapšeni "dali važne izjave o podmetanju požara u džamijama, bankama i privatnoj imovini građana".

Stav iranske vlade jeste da su veliki dio nasilja tokom protesta, uključujući ubistva više od 100 pripadnika bezbjednosnih snaga, počinili "teroristi" uz pomoć spoljnih aktera.