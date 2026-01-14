Američka vojska ima pet glavnih baza uz nekoliko pomoćnih na Bliskom istoku, raspoređene su u više zemalja. Strahuje se da bi SAD mogle da pokrenu vojnu ofanzivu na Iran zbog protesta koji su odnijeli više od 2.000 života.

Osoblje u nekim američkim vojnim bazama na Bliskom istoku dobilo je preporuku iz Vašingtona da napusti svoje radno mjesto zbog čega planeta strahuje da bi Sjedinjene Države zaista mogle da narede napad na Iran uslijed protesta koji su totalno eskalirali i odnijeli zasad više od 2.000 života. Američki predsjednik Donald Tramp je pozvao Irance da nastave sa protestima i da im pomoć stiže, a italijanski "Internacionale" je objavio gdje se tačno nalaze sve američke vojne baze na Bliskom istoku.

Sjedinjene Američke Države imaju veliki broj vojnih baza na Bliskom istoku. Najveća je u Kataru, a ima ih još u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu, Iraku i Saudijskoj Arabiji koje su glavne uz još nekoliko manjih i pomoćnih.

Gdje se nalaze američke vojne baze na Bliskom istoku?

Vazduhoplovna bazaAl Udeid u Kataru ima površinu od 24 hektara i nalazi se u pustinji blizu Dohe, prestonice Katara. Tu se nalazi sjedište Centralne komande Sjedinjenih Država (CENTCOM) koja rukovodi svim američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku, od Egipta do Kazahstana i ima oko 10.000 vojnika.

U Kuvajtu se nalazi vojni kamp Arifjan koji predstavlja istureno sjedište Centralne komande američke kopnene vojske. Tu se nalazi i vazduhoplovna baza Ali Al Salem koja je udaljena oko 40 kilometara od iračke granice.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima nalazi se velika vazduhoplovna baza Al Dafra. Nalazi se južno od glavnog grada Abu Dabija.

U Iraku se nalazi vazduhoplovna baza Ain al Asad u zapadnoj provinciji Anbar. Odatle se koordinišu vojne akcije u podršci iračkim bezbjednosnim snagama.

U Saudijskoj Arabiji nalazi se vojna baza Princ Sultan. Nalazi se na oko 60 kilometara južno od prestonice Rijada.

Pogledajte fotografije sa protesta u Iranu

Pogledajte fotografije sa protesta u Iranu

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su “eksplodirale”. U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

Nema interneta i telefonske veze u mnogim djelovima zemlje. Otkazani su brojni letovi, mnoge avio-kompanije su otkazale letove ka Iranu.