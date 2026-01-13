Rusija koristi plaćenike iz Afrike kao "topovsko meso" u Ukrajini.

Izvor: Facebook/Swedish Army Veteran/printscreen

Ruska Federacija odnedavno navodno koristi plaćenike iz Afrike kao "topovsko meso" za prolazak kroz "ničiju zemlju", djelove gradova ili sela u Ukrajini oko kojih se vode žestoke borbe koje niko formalno u potpunosti ne kontroliše, piše britanski "Telegraf". Na snimku koji kruži društvenim mrežama, vidi se uniformisani plaćenik koji se zove Frensis, porijeklom navodno iz Afrike, i na grudima ima pričvršćenu protivpješadijsku minu.

Oko njega se nalazi grupa ruskih vojnika koja mu noževima prijeti da ide naprijed ka ukrajinskim položajima. Na snimku se čuju i gnusne rasističke uvrede, nazivali su ga "otvaračem konzervi" čija svrha je da "raznese neprijateljski bunker".

"Kako ti je ime? Ti si otvarač konzervi, bićeš prvi danas, pušićeš k****.

Protrčaćeš kroz šumu. Nemoj da se use**š od straha", čuje se kako viče jedan od ruskih vojnika.

Zasad nije potvrđena autentičnost snimka. Snimak je u medijima i na društvenim mrežama izazvao veliku buru i osudu.

Britanski list navodi da Rusija koristi strane plaćenike, naročito one iz Afrike, kao "topovsko meso". Prema procjenama vojnih stručnjaka, više od hiljadu Afrikanaca je dosad poslato na front.

Obećane su im velike plate. Međutim, navodno niko od njih ništa nije dobio što se tiče isplate novca.