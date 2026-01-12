Rusija objasnila da je "Orešnik" lansirala na Ukrajinu zbog uništenja zavoda za remont ratnih aviona.

Izvor: SBU / WillWest News / Profimedia

Ruska Federacija danas je saopštila zvaničan razlog lansiranja projektila "Orešnik" na Ukrajinu, prenosi "Interfaks". "Orešnik" je lansiran tokom noći 8. na 9. januar na Lavovsku oblast u zapadnoj Ukrajini zbog uništenja državnog zavoda za remont ratnih aviona, piše pomenuta ruska novinska agencija.

"Prema informacijama potvrđenim od strane nekoliko nezavisnih izvora, kao rezultat udara Oružanih snaga Ruske Federacije izvršenog u noći 9. januara uz primjenu mobilnog kopnenog raketnog sistema 'Orešnik', onesposobljen je Lavovski državni zavod za remont aviona. U ovom preduzeću vršen je remont i održavanje avio-tehnike Oružanih snaga Ukrajine, uključujući avione F-16 i MiG-29 koje su predale zapadne zemlje.

Takođe, u preduzeću su se proizvodile udarne bespilotne letjelice (BPL) velikog i srednjeg dometa, koje su korišćene za udare po ruskim civilnim objektima u dubini ruske teritorije. U okviru ovog masovnog udara, uz primjenu operativno-taktičkih raketnih sistema 'Iskander' i krstarećih raketa morskog baziranja 'Kalibar', u Kijevu su pogođeni proizvodni kapaciteti dva preduzeća angažovana na sklapanju udarnih BPL za napade na teritoriju Rusije, kao i objekti energetske infrastrukture koji obezbjeđuju rad vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

