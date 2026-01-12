Ukrajina pogodila tri ruske platforme za bušenje nafte koje su u vlasništvu "Lukoila".

Izvor: Telegram channel/Exilenova+/Printscreen

Ukrajinska vojska pogodila je tri ruske platforme za bušenje nafte u vlasništvu "Lukoila", javlja "Kijev Independent". Generalštab Ukrajine je naveo da su mete pogođene u Kaspijskom moru.

Pored tri naftne platforme, pogođen je i ruski protivvazdušni raketni sistem Buk-M3 na delovima Luganske oblasti koje kontroliše ruska vojska. "Lukoilove" platforme koje su pogođene u Kaspijskom moru koriste se za eksploataciju nafte i gasa.

A video of the strikes on Russian Lukoil drilling platforms in the Caspian Sea.https://t.co/J3pIM47Tfipic.twitter.com/soATRCRXvN — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)January 11, 2026

Zašto Ukrajina mjesecima unazad gađa ruske naftne plaftorme za eksploataciju nafte i gasa?

Ove platforme direktno snadbevaju gorivom rusku vojsku, ili "rusku ratnu mašineriju" kako to karakteriše Ukrajina. Ovaj napad u Kaspijskom moru izveden je tokom noći 11. na 12. januar.

Ukrainian Drone Attack Sets Zhutovo Oil Depot Ablaze in Volgograd Region.



Volgograd, Russia — January 11, 2026 — Ukrainian drones struck the Zhutovskaya oil depot in Russia’s Volgograd region overnight on January 10, igniting a major fire that continued burning into the next…pic.twitter.com/vXj5xL45ns — JAS (@JasADRxquisites)January 11, 2026

Ruska Federacija koristi izvoz nafte i gasa kao glavni dio federalnog budžeta. Time Moskva finansira rat sa Ukrajinom, odnosno "specijalnu vojnu operaciju" kako Kremlj naziva ovaj vojni sukob.