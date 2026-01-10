Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivno gađa rusku energetsku infrastrukturu, s ciljem da oslabi sposobnost Moskve da finansira vojnu operaciju protiv Kijeva.

Izvor: SERGEY BOBOK / AFP / Profimedia

Ukrajinska vojska je tokom noći napala dronom rusko skladište nafte u Oktjabrskom okrugu, u južnom dijelu Volgogradske oblasti, što je izazvalo veliki požar, saopštile su danas regionalne vlasti.

Guverner Andrej Bočarov naveo je u objavi na Telegramu da za sada nema izvještaja o žrtvama, ali da bi obližnja naselja mogla biti evakuisana zbog opasnosti.

Rusko Ministarstvo odbrane jutros je saopštilo da je protivvazdušna odbrana oborila 67 ukrajinskih dronova, prenosi Rojters.