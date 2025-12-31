Putin u novogodišnjoj poruci istakao uvjerenje u pobjedu u Ukrajini, pohvalio vojnike i naglasio da će "velika Rusija" ostvariti svoje ciljeve.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je u novogodišnjoj poruci uvjerenje u pobjedu u Ukrajini, gotovo četiri godine nakon početka ruske invazije.

"Čestitam našim borcima i komandantima na početku nove godine! Vjerujemo u njih i u našu pobjedu", rekao je Putin, prema tekstu video-obraćanja koje su objavili državni mediji.

Poruka je prvo objavljena na Kamčatki, gdje je 2026. godina počela u 13 časova po našem vremenu.

Putin je za ruske vojnike u Ukrajini ponovo istakao da su heroji. "Uvjeravam vas da su milioni ljudi širom Rusije s njima ove novogodišnje večeri. Misle na njih, saosjećaju s njima i nadaju se za njih. Ujedinjeni smo u našoj iskrenoj, nesebičnoj i odanoj ljubavi prema Rusiji", rekao je Putin.

Putin nije spomenuo pregovore sa SAD-om o okončanju rata u Ukrajini niti je izrazio nadu u mir. Naglasio je da će "velika Rusija" ostvariti svoje ciljeve.

Putinova novogodišnja poruka emituje se u ponoć u svakoj ruskoj regiji, koje se protežu kroz nekoliko vremenskih zona. Posljednji koji će ući u 2026. godinu su stanovnici Kalinjingrada na Baltičkom moru, u 23 časa po našem vremenu. Moskva će Novu godinu dočekati u 22 časa po našem vremenu.