Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva očekuje da njeni najtvrđi zahtjevi budu osnova eventualnih mirovnih pregovora, uz poruku da ruske snage nastavljaju napredovanje na frontu.

Izvor: Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina spremna da povuče teško naoružane jedinice iz dijelova Donbasa koje još kontroliše, ali isključivo pod uslovom da Rusija učini isto, kako bi se uspostavila demilitarizovana zona u okviru eventualnog mirovnog sporazuma.

Prema navodima lista, Zelenski je govorio o detaljima nacrta mirovnog plana od 20 tačaka, koji je dodatno razrađen sa Sjedinjenim Američkim Državama tokom razgovora održanih na Floridi. On je naglasio da bi svako povlačenje trupa zahtijevalo direktne razgovore sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, kao i da bi konačni sporazum morao biti potvrđen na referendumu u Ukrajini.

Predsjednik je poručio da bi, ukoliko dođe do referenduma, cijeli dokument morao biti stavljen na izjašnjavanje građana, a ne samo pojedini dijelovi koji se odnose na slobodne ili demilitarizovane ekonomske zone. Prema pisanju FT, Zelenski sada čeka odgovor Moskve, dok obe strane i dalje imaju suprotstavljene stavove o ključnim pitanjima za okončanje rata.

Zelenski je ponovio da su teritorijalni ustupci mogući isključivo uz odluku građana na referendumu, te da bi demilitarizovane zone podrazumijevale povlačenje snaga obje strane, ali da bi oblasti iz kojih bi se ukrajinska vojska povukla ostale pod administracijom i policijom Ukrajine.