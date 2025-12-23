Među dokumentima iz slučaja Džefrija Epstina koji su objavljeni nalazi se i zapisnik sa uviđaja nakon njegovog neuspjelog pokušaja samoubistva, tri nedelje prije nego što je pronađen mrtav.

Izvor: Ministarstvo pravde SAD

U pitanju su dokumenti Specijalnog istražnog odjeljenja Federalnog biroa za zatvore SAD, tačnije Metropolitan Correctional Center, Njujor. Radi se o dokumentovanom pokušaju samoubistva Džefrija Epstina od 23. jula 2019. godine, dakle tri nedelje prije njegove smrti.

Na dokumentima se mogu vidjeti:

Tip incidenta: Possible Suicide Attempt (mogući pokušaj samoubistva);

Datum i vrijeme incidenta: 23.07.2019. u 1.27 ujutru;

Zatvorenik: Epstin, Džefri, registarski broj naveden;

Lokacija: Special Housing Unit (SHU), to je dio zatvora sa pojačanim nadzorom;

Podaci o osobi koja je snimila fotografije: Zatvorski poručnik;

Vrijeme fotografisanja: 1.45 ujutru, dakle neposredno posle incidenta;

Fotografije prikazuju Epstina na leđima, na nosilima ili podlozi, sa vidljivim povredama vrata i lica. Upravo ove fotografije su dio interne dokumentacije kojom se beleži stanje zatvorenika nakon incidenta;

U dokumentaciji su i fotografije njegovog cimera iz zatvorske ćelije, koji je i prijavio indicent.

Ovo je jedini zvanično potvrđeni pokušaj samoubistva u Epstinovom slučaju.

U kasnijem izvještaju Zatvorske uprave navodi se:

Epstin je te noći zatečen sa narandžastom tkaninom oko vrata;

Njegov cimer je potvrdio da je pokušao samoubistvo;

Zbog toga je kratko vrijeme bio pod pojačanim nadzorom;

Sa tog nadzora je skinut 24. jula (što je jedna od ključnih tačaka kritike sistema, pošto je tri nedelje kasnije pronađen mrtav, op.aut.).

Među kritikama koje su se pojavila nakon što je Epstin sebi oduzeo život navodi se da je ukidanje nadzora jedna od grešaka, ali i to što je ostavljen bez cimera, te što je bio smješten u dijelu zatvora sa neispravnim kamerama.

