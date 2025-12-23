Iz Klintonovog tabora traže da se objave svi Epstinovi spisi kako bi se izbjegle insinuacije. Ministarstvo pravde kritikovano je zbog selektivne i nepotpune objave dokumenata.

Iz tabora bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona stigao je poziv Ministarstvu pravde da objavi sva dokumenta vezana za istragu protiv pokojnog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Cilj je, kako navode, da se izjbegnu insinuacije o nedelima protiv osoba "koje su više puta oslobođene sumnje". Ovaj poziv uslijedio je nakon što je ministarstvo prošlog petka, 19. decembra, objavilo dio dokumenata, uključujući i fotografije Klintona, od kojih je jedna snimljena u đakuziju, piše USA TODAY.

Kritike zbog nepotpune objave

Ministarstvo pravde našlo se na udaru kritika jer je zadržalo stotine hiljada stranica dokumenata, a neke je uklonilo i cenzurisalo, posebno one u kojima se pominje aktuelni predsjednik Donald Tramp. Glas su podigle žene koje su Epstina optužile za zlostavljanje, brojni poslanici, ali i Klintonov portparol Anhel Urena.

Urena je na društvenim mrežama poručio da Klintonu nije potrebna zaštita od objave preostalih spisa u kojima se pominje ili pojavljuje na fotografijama. Naglasio je da bi "selektivna objavljivanja radi insinuiranja nedjela" samo potvrdila "široko rasprostranjenu sumnju" da je svrha objava stvaranje "insinuacija", a ne postizanje transparentnosti.

Zakon nalaže objavu, ali stotine hiljada stranica se još čeka

Podsjetimo, Kongres je donio zakon, koji je potpisao predsjednik Donald Tramp, a koji nalaže objavu svih spisa do 19. decembra, izuzev onih koji imenuju navodne žrtve, sadrže prikaze seksualnog zlostavljanja djece ili bi mogli da naškode sudskim postupcima.

Ipak, prilikom prve objave dokumenata, zamenik državne tužiteljke Tod Blanš priznao je prošlog petka da se stotine hiljada dodatnih stranica još uvijek pregledaju. Objasnio je Kongresu da bi neki dokumenti mogli ostati tajni pozivanjem na pravne povlastice, poput interne komunikacije između advokata i klijenata.

Blanš je najavio da će više dokumenata biti objavljeno za nekoliko nedelja, a zakon obavezuje ministarstvo da u roku od 15 dana dostavi spisak zadržanih dokumenata sa obrazloženjem.

Politički pritisak i demanti iz Bijele kuće

Politički pritisak raste, pa su dva člana Predstavničkog doma zapretila pokretanjem postupka protiv državne tužiteljke Pem Bondi zbog nepoštovanja suda.

Ona je, s druge strane, izjavila da je Trampova administracija najtransparentnija u istoriji. Sam Tramp je još u novembru pozvao Ministarstvo pravde da istraži Klintonove veze sa Epstinom, a bivši predsjednik se suočava i sa sudskim pozivom Odbora za nadzor Predstavničkog doma.

Urena je, međutim, skrenuo pažnju na nedavni intervju Trampove šefice kabineta Suzi Vajls za Vanity Fair. Vajls je u intervjuu objavljenom 16. decembra priznala da je Tramp pogriješio kada je tvrdio da je Klinton posjetio Epstinovo privatno karipsko ostrvo, Litl Sejnt Džejms. "Nema dokaza da su se te posjete dogodile", izjavila je Vajls. "Predsjednik je pogrešio u vezi s tim."