Donald Tramp prvi put se oglasio nakon objavljivanja dosijea o Džefriju Epstinu. Pokazao je saosjećanje prema Bilu Klintonu koji se našao u žiži javnosti zbog veza sa Epstinom.

Donald Tramp je po prvi put komentarisao objavljivanje dosijea o Džefriju Epstinu, izrazivši žaljenje zbog toga što bi ljudima koji su se sa njim "samo nevino upoznali" mogla biti uništena reputacija. U svojim prvim izjavama otkako je Ministarstvo pravde prije četiri dana započelo objavljivanje materijala, američki predsjednik je juče pokazao saosjećanje prema istaknutim demokratama, poput Bila Klintona, koji su se ponovo našli pod lupom javnosti zbog svojih veza sa Epstinom.

Obraćajući se novinarima u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, Tramp, koji je i sam dugo bio povezivan s Epstinom i opirao se objavi dosijea, stao je u odbranu bivšeg predsjednika Klintona.

"Sviđa mi se Bil Klinton", rekao je i dodao:

"Uvijek sam se dobro slagao s Bilom Klintonom; bio sam dobar prema njemu, on je bio dobar prema meni. Mrzim da vidim kako izlaze njegove fotografije, ali to je ono što demokrati, uglavnom demokrati i nekoliko loših republikanaca, žele, pa objavljuju i moje fotografije", poručio je. Tramp je potvrdio da su "svi bili prijatelji s ovim tipom", misleći na Epstina, piše Gardijan.

"Objavljivanjem fotografija ljudima se uništava reputacija"

"Ne sviđaju mi se fotografije Bila Klintona koje se prikazuju. Ne sviđaju mi se ni fotografije drugih ljudi koje se prikazuju, mislim da je to užasna stvar", dodao je:

"Mislim da je Bil Klinton veliki momak, on to može da podnese, ali se vjerovatno objavljuju slike drugih ljudi koji su nevino upoznali Džefrija Epstina prije mnogo godina. To su veoma cijenjeni bankari i advokati i drugi."

Prema njegovim riječima, "mnogo ljudi je veoma ljuto zbog toga što se objavljuju slike drugih ljudi koji zapravo nisu imali nikakve veze s Epstinom. Ali su na slici s njim jer je bio na zabavi i tako se nekome uništi reputacija", izjavio je američki predsjednik.

Kao primjer naveo je Larija Samersa, profesora na Harvardu i bivšeg ministra finansija, koji se povukao iz javnog života nakon što su objavljeni njegovi mejlovi sa Epstinom.

Tramp je takođe pokušao da cio slučaj prikaže kao pokušaj skretanja pažnje sa uspjeha njegove stranke.

"Cijela ova stvar s Epstinom je način da se pokuša skrene pažnja s ogromnog uspjeha koji ima Republikanska stranka. Na primer, danas gradimo najveće brodove na svijetu, najmoćnije brodove na svijetu, a oni mi postavljaju pitanja o Džefriju Epstinu. Mislio sam da je to završeno", rekao je.

Međutim, čini se da ova priča nije ni blizu kraja.

Zakon o transparentnosti Epstinovih dosijea (EFTA), koji je Tramp potpisao, nalagao je potpunu objavu dokumenata do prošlog petka. Ipak, Ministarstvo pravde objavilo je samo jednu seriju materijala, što je izazvalo bijes žrtava i članova Kongresa.

Portparol Bila Klintona, Anhel Urena, juče je pozvao ministarstvo da objavi sve preostale materijale koji se odnose na Klintona.

"Nekoga ili nešto se štiti", izjavio je Urena.

"Ne znamo koga, šta ni zašto. Ali znamo ovo: nama takva zaštita nije potrebna", poručio je.

"Ministarstvo koristi selektivne objave"

Dodao je da postoji "široko rasprostranjena sumnja" da ministarstvo "koristi selektivne objave kako bi impliciralo nedjela pojedinaca koje je isto Ministarstvo pravde već više puta oslobodilo optužbi".

Podsjetimo, Džefri Epstin, bogati i uticajni finansijer, preminuo je 2019. godine u zatvorskoj ćeliji u Njujorku, gdje je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja. Njegova smrt proglašena je samoubistvom.

