Nedavno objavljeni sudski dokumenti otkrivaju nove detalje o ulozi Gislin Maksvel u vrbovanju maloljetnih djevojaka i njihovom uvođenju u krug se**ualnog zlostavljanja.

Izvor: House Oversight Democrats

Nedavno objavljeni sudski dokumenti iz slučaja Gizlejn Maksvel donose nove detalje o metodama kojima je, prema iskazima žrtava i navodima tužilaštva, bivša partnerka Džefrija Epstina vrbovala maloljetne djevojke i postepeno ih uvodila u okruženje u kojem su bile izložene se**ualnom zlostavljanju, piše "Gardijan".

Dokumenti sadrže djelove svjedočenja policijskog službenika pred velikom porotom iz 2020. godine, koji je prenio iskaz žene koja je navela da ju je Epstin zlostavljao dok je bila maloljetna. Prema tom iskazu, njeni prvi dolasci u Epstinovu kuću bili su, kako je rekla, "čudni", ali u početku bez zlostavljanja. Međutim, kako je navedeno, "Maksvel joj je to predstavljala kao nešto sasvim uobičajeno".

"Ponašala se kao kul, starija sestra i govorila stvari poput: ‘To je ono što odrasli rade.’" Žena je rekla da je vidjela Maksvel u toplesu pored Epstinovog bazena. "Bila je pomalo zatečena, ali se Maksvel ponašala kao da je sve normalno", ispričao je policijski službenik.

Kada je, prema iskazu, se**ualno zlostavljanje počelo, u prostoriji su se ponekad nalazile i druge žene, uključujući Maksvel . "Obično bi počelo tako što bi jedna od djevojaka masirala Epstina, najčešće stopala", rekao je službenik. "Maksvel je zadirkivala druge djevojke. Hvatala bi djevojke za grudi i upućivala ih šta da rade."

Žrtva je, prema iskazu, pokušavala da izbjegava pogled ka Maksvel . "Davala je taj ‘sestrinski’ osjećaj, pa joj je sve to bilo posebno neprijatno", rekao je policijski službenik. "Pokušavala je da bude nevidljiva u prostoriji kako bi je što više ignorisali."

Njen utisak o ponašanju Maksvel bio je, kako je navedeno, "veoma opušten, ponašala se kao da je sve to normalno". Na pitanje da li joj je to pomoglo da se osjeća ugodnije u toj situaciji, policijski službenik je odgovorio: "Jeste."

Osjećaj pripadnosti i emocionalna manipulacija

Prema iskazu, intenzitet zlostavljanja je s vremenom rastao. Tokom razgovora sa policijom, žena je upitana kako je tada doživljavala Epstina i Maksvel . "Rekla je da je imala osjećaj da je vole", prenio je policijski službenik. "Osjećala je da su joj porodica, da je podržavaju i da je morala da bude zahvalna."

Iako žena u dokumentima nije imenovana, opis njenog iskustva poklapa se sa svjedočenjem žene identifikovane kao "Džejn" na suđenju Maksvel . Džejn je pred porotom izjavila da ju je Epstin počeo zlostavljati sa 14 godina i da je Maksvel ponekad bila prisutna. "Ruke su bile svuda", rekla je Džejn opisujući jedan od susreta.

Druga svjedočenja iz transkripata

Drugi djelovi transkripata odnose se na iskaz još jedne žrtve, čiji identitet takođe nije otkriven, ali čije svjedočenje, prema navodima "Gardijana", podsjeća na iskaz Ani Farmer.

Policijski službenik je rekao da je Maksvel toj djevojci rekla da Epstinu masira stopala i pokazala joj kako to da uradi. "Bilo joj je pomalo neprijatno, ali se Maksvel šalila, pa je samo slijedila njen primer", navedeno je u iskazu.

U jednom od navoda opisuje se i odlazak u bioskop, tokom kojeg je, prema iskazu, "Maksvel u šali malo povukla Epstinove pantalone nadole". U bioskopu je, prema tom svjedočenju, Epstin "dodirivao njenu nogu, trljao joj ruku i držao je za ruku“, a „ovog puta se nije ni trudio da to sakrije od Maksvel ".

Raniji policijski iskazi i reakcija porodice

Još jedna žrtva ispričala je da je sa Maksvel razgovarala o svom porodičnom životu. "Govorila joj je o ranijem zlostavljanju, o majci zavisnici od droge i o tome da je više puta bila zlostavljana kao dijete", prenio je policijski službenik.

Maksvel ju je, prema iskazu, pitala da li je se**ualno aktivna i da li koristi seksualne igračke. Djevojka je kasnije dobijala pakete donjeg veša "Viktorijas Sikret", sa povratnom adresom na ime Maksvel i Epstina.

Ta žena je policiji dala iskaz 2007. godine, ali tada nije pominjala Maksvel . Na pitanje zašto, policijski službenik je odgovorio: "Nije bila pitana." Tužilac je to ponovio, a službenik potvrdio: "Tačno."

Gizlejn Maksvel je 2022. godine osuđena na 20 godina zatvora zbog učešća u se**ualnoj eksploataciji maloljetnica. Njen brat Ijan Maksvel , reagujući na objavu transkripata, poručio je da "takvi materijali nisu dokaz krivice".

"Postupci pred velikom porotom su jednostrani po svojoj prirodi i ne omogućavaju osporavanje ili unakrsno ispitivanje", rekao je, dodajući da transkripti "ne pružaju uravnoteženu niti potpunu sliku činjenica".