Izvor: USA TODAY / ddp USA / Profimedia

Marija Farmer, slikarka koja je radila za Džefrija Epstina sredinom 1990-ih, 1996. godine prijavila je FBI-ju da je Epstin ukrao gole fotografije njenih sestara i da je vjerovatno prodavao slike kupcima.

Epstin je takođe tražio fotografije djevojčica pored bazena i prijetio Mariji da će joj zapaliti kuću ako bilo kome kaže za to.

FBI nikada nije javno priznao prijavu, a dokumenti pokazuju da nije preduzeto ništa značajno. Epstin je nastavio da zlostavlja djevojčice decenijama, a prvi veći postupak protiv njega pokrenut je tek sredinom 2000-ih.

Sestra Marije, Ani Farmer, bila je zlostavljana od strane Epstina i Gilen Maksvel kada je imala 16 godina. Ani je svjedočila na Maksvelovom suđenju 2021. godine, opisujući kako su Epstin i Maksvel koristili Mariju da bi pristupili njoj i drugim žrtvama.

Marija Farmer i njena advokatica Dženifer Frimen ističu da je objavljivanje ovog FBI izvještaja i trijumf i tragedija – jer bi, da je vlada pravilno postupila 1996. godine, više od 1000 žrtava moglo biti pošteđeno traume.

Ani Farmer je istakla da je vrlo emotivno vidjeti dokument koji dokazuje da su vlasti imale informacije decenijama, ali nisu preduzele adekvatne mjere, postavljajući pitanja o tome da li su Epstina štitile veze koje je imao sa vladom.