Ukrajina je izvela masovne napade dronovima na ruske naftne rafinerije, izazvavši požare, i kasnije preuzela punu odgovornost za udare.

Izvor: X/Printscreen/OLIVIER MATTHYS / POOL/EPA

Tokom noći izvedeni su masovni napadi dronovima na skladišta nafte i rafinerije u nekoliko ruskih regiona i na anektiranom Krimu, što je izazvalo požare, evakuacije i poremećaje u vazdušnom saobraćaju, saopštili su ruski zvaničnici. Kasnije je Ukrajina preuzela odgovornost za udare na ključnu vojnu i energetsku infrastrukturu.

U Volgogradskoj oblasti pogođeno je skladište nafte u Uryupinsku, potvrdio je guverner Andrej Bočarov. Požar je izazvao evakuaciju stanovnika iz obližnjih kuća. Prema nezavisnom mediju Astra, pogođeno je skladište AlfaOil sa 18 rezervoara benzina i dizel goriva, koje je već bilo napadnuto 3. decembra.

Dronovi su pogodili i rafineriju Novo-Jaroslavsk u Jaroslavlju, samo dva dana nakon prethodnog udara. Zbog napada je lokalni aerodrom zatvoren za sve letove i proglašen hitni plan „Tepih“. Rafinerija, u vlasništvu kompanije Slavneft (pod kontrolom Rosnefta i Gazproma), jedna je od najvećih u centralnoj Rusiji sa godišnjim kapacitetom prerade od 15 miliona tona.

U Krasnodarskom kraju napadnuta je rafinerija Afipski kapaciteta 9,1 milion tona godišnje. Padajući ostaci drona izazvali su požar u jednoj kući, oštetili četiri druge, srušili dalekovod i ostavili selo bez struje.

Na anektiranom Krimu, u selu Bitumne blizu Simferopolja, dron je izazvao požar u skladištu nafte.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je oborilo 141 bespilotnu letelicu, najviše u regionima Brjansk (35), Krim (32) i Krasnodarski kraj (22). Ipak, Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine potvrdio je uništenje rafinerije Afipski, skladišta u Uryupinsku i niza drugih vojnih ciljeva.

Ukrajinske snage pogodile su i stanicu za elektronsko ratovanje Volna-2, dva komandna mjesta ruske 76. vazdušno-jurišne divizije i još jednu stanicu za elektronsko ratovanje i radar u okupiranim dijelovima Donjecke oblasti. U Zaporoškoj oblasti pogođeni su sistem protivvazdušne odbrane Tor-M2 i laboratorija za dronove, dok su na Krimu mete bila skladišta goriva i streljiva te radarski sistemi Kasta-2E2 i 96L6E, ključne komponente sistema S-300 i S-400.

Ovi napadi dio su pojačane ukrajinske kampanje protiv ruske energetske infrastrukture koja traje od jula, s ciljem da se smanji sposobnost Kremlja za vođenje rata. Novi talas udara usledio je manje od 24 sata nakon što je Ukrajina 11. decembra izvela jedan od najvećih kombinovanih napada dronovima od početka rata, kada je lansirano gotovo 300 dronova i krstarećih projektila na ciljeve u zapadnoj i centralnoj Rusiji.

Jedan od značajnijih udara dogodio se daleko od bojišta, kada su dalekometni dronovi pogodili naftnu platformu Lukoila u Kaspijskom moru, oko 1.500 kilometara od ukrajinskih položaja, izazvavši požar i prekid proizvodnje – prvi poznati ukrajinski napad u toj regiji.