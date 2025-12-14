Takođe, povrijeđena su još dva mlađa muškarca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na putu Trebinje – Herceg Novi, u mjestu Tuli, došlo je saobraćajne nesreće u kojoj je stradala jedna osoba, potvrđeno je ATV-u iz trebinjskog Doma zdravlja.

„Stradalo je maloljetno lice“, kazali su iz ove ustanove.

Takođe, povrijeđena su još dva mlađa muškarca.

„Oni su stabilno, nemaju lomova, smješteni su na Odjeljenja hirurgije gdje će ostati na praćenju“, za ATV je kazao direktor Bolnice Trebinje Nedeljko Lambeta.

Trebinjska policija je saopštila da je oko 16.10 časova evidentirala saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedno lice smrtno stradalo.

„Uviđaj na licu mjesta radi dežurni tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva zajedno sa policijskim sluzbenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje“, naveli su oni.