Osumnjičeni se trenutno nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), gdje je pritvoren zbog sumnje da je počinio slična krivična djela prevare na teritoriji više gradova u Crnoj Gori.

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić i Stanice policije Plužine podnijeli su krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću protiv I.K. (44) iz Podgorice zbog sumnje da je počinio prevaru.

Prema saopštenju policije, osumnjičeni je tokom oktobra 2025. godine na teritoriji Nikšića i Plužina, predstavljajući se kao bliski rođak tri starija oštećena lica, doveo ih u zabludu. Kao rezultat prevare, oštećeni su mu po osnovu zajma isplatili ukupno 2.710 eura, čime je I.K. stekao protivpravnu imovinsku korist.

