Snažne eksplozije su prijavljene u skladištu nafte na Krimu i na više ruskih energetskih objekata tokom ukrajinskog napada dronovima.

Izvor: Printscreen/X

Snažne eksplozije su prijavljene u skladištu nafte u blizini Simferopoljana Krimu, a potom i u hemijskoj fabrici u ruskom gradu Veliki Novgorod, kao i na više energetskih objekata, prenijeli su mediji kasno 13. decembra.

Prema medijskim navodima, dronovima su pogođeni i skladište nafte u blizini Urjupinska u Volgogradskoj oblasti, kao i elektrana u Smolensku.

Overnight strikes hit multiple targets inside Russia and occupied Crimea. In Volgograd region, a drone attack sparked a fire at the Uryupinsk oil refinery, with smoke seen over the facility. In occupied Crimea, a fuel depot near Simferopol GRES is burning, while explosions andpic.twitter.com/C6DBZsLeVw — Hamdan News (@HamdanWahe57839)December 14, 2025

Ruske vlasti su prijavile prisustvo 41 drona iznad teritorije Krima, u trenutku kada su zabilježene eksplozije u blizini Simferopolja, objavio je proukrajinski Telegram kanal Crimean Wind.

Hemijska fabrika Akron u Velikom Novgorodu takođe je pogođena u napadu dronovima, a sa lokacije se uzdizao dim, naveo je Telegram kanal Exilenova+.

Detalji napada za sada ne mogu biti nezavisno potvrđeni, a ukrajinska vojska se još uvijek nije oglasila povodom ovih navoda.

After a night attack in occupied Crimea, an oil base is on fire near the DRES in Simferopol.



Explosions have also occurred in Feodosia, Guardskoe, and Sevastopol.pic.twitter.com/tEqjwmRSEe — Shaun Pinner (@olddog100ua)December 14, 2025

Ukrajina redovno izvodi napade na rusku vojnu infrastrukturu s ciljem da oslabi borbenu moć Moskve, dok Rusija nastavlja rat protiv Ukrajine.

Prihodi od ruskog energetskog sektora direktno finansiraju rat, zbog čega Kijev energetske objekte smatra legitimnim vojnim ciljevima. Rojters je 9. decembra prenio da je ruska rafinerija nafte u Sizranju obustavila rad 5. decembra nakon što je oštećena u ukrajinskom napadu dronovima.

Ukrajina je potvrdila taj udar, navodeći da je operacija sprovedena kako bi se "smanjio vojni i ekonomski potencijal ruskog agresora".

The russians make a big scandal, but complete miss.



(Hvardiyske, Crimea)https://t.co/xoqcpHIO4Z — hey John (@HeyBlackjack21)December 14, 2025

U međuvremenu, rafinerija Slavnjeft-Janos u Jaroslavu, jedna od pet najvećih u Rusiji, pogođena je u napadu dronovima tokom noći 12. decembra, što je kasnije istog dana potvrdio Generalštab Ukrajine.

"Ovo je jedna od najvećih rafinerija okupatora, koja ima kapacitet prerade do 15 miliona tona nafte godišnje. Uključena je u snabdijevanje oružanih snaga ruskih osvajača" saopštio je Generalštab u objavi na Telegramu.