Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof doputovaće u Berlin kako bi sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim šefovima država i vlada razgovarao o mirovnom rešenju za Ukrajinu, potvrdio je portparol Bijele kuće za više američkih medija.

Izvor: Profimedia/Marco Iacobucci/Zuma Press/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

U Berlinu će, prema najavama, boraviti i zet američkog predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner, koji je zajedno sa Vitkofom nedavno pregovarao sa ukrajinskim i ruskim predstavnicima o uslovima za prekid vatre u Ukrajini.

Cilj ovog sastanka, zakazanog za ponedjeljak, biće usaglašavanje zajedničke pozicije za postizanje mirovnog sporazuma sa Rusijom. Predstavnici francuskog predsjedništva navode da bi tokom pregovora trebala biti formulisana pregovaračka ponuda koja bi bila upućena Moskvi.

Američka administracija očigledno pokazuje optimizam, jer šalje dva izaslanika u Berlin, što je ocijenio dopisnik njemačkog ARD-a iz Vašingtona, Samuel Jakiš. On ističe da će Sjedinjene Američke Države učestvovati u razgovorima samo ako dođe do značajnog napretka u procesu prekida vatre, što pokazuje ozbiljnost samih pregovora.

Na sastanku će, osim američkih predstavnika, učestvovati i francuski predsjednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer i njemački kancelar Fridrih Merc. Očekuje se i dolazak visokih predstavnika Evropske unije i NATO-a.

Njemačka vlada je već potvrdila da će kancelar Fridrih Merc u ponedjeljak primiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na razgovore o ekonomskim pitanjima i statusu mirovnih pregovora. U večernjim satima, razgovori će se proširiti sa evropskim čelnicima i predstavnicima NATO-a.

Merc je naglasio da postoji velika potreba za razrješenjem ključnih pitanja vezanih za međunarodne napore u okončanju rata i obezbjeđivanju bezbjednosnih garancija za Ukrajinu. Kako je rekao, "razgovori se vode veoma intenzivno" i uključuju ne samo ukrajinsku vlast, već i američku administraciju.

Američki plan za okončanje rata, koji je predstavljen prije tri nedjelje, predviđa značajne ustupke Ukrajine, posebno u pogledu teritorijalnih kompromisa prema Rusiji. Iako su izvršene izmjene u ključnim tačkama plana na insistiranje Ukrajine i njenih evropskih saveznika, Sjedinjene Američke Države i dalje očekuju da Ukrajina pristane na značajne teritorijalne ustupke. Moskva, međutim, i dalje ostaje pri svojim ratnim ciljevima, bez pokazivanja spremnosti za diplomatske pregovore o okončanju sukoba.